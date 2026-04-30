Vox aplicará la 'prioridad nacional' en el reparto de ayudas desde sus concejalías en el Ayuntamiento de València

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, en una imagen reciente. - VOX - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha anunciado este jueves que aplicará la denominada 'prioridad nacional' en el reparto de ayudas desde sus concejalías en el Ayuntamiento de València --donde gobierna con el PP--, según ha avanzado este jueves el portavoz de la formación, José Gosálbez, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes del pleno del consistorio del mes de abril.

El edil, cuyo partido no va a presentar ninguna moción en el Ayuntamiento donde se recoja esta idea, ha explicado que la 'prioridad nacional' "no es odio, es justicia" porque "la prioridad, no nacional, pero sí la prioridad familiar, es algo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido en nuestras familias", ha dicho.

"Eran esas madres, nuestras madres, las que nos daban de comer primero a sus hijos y, si sobraba, le daban al vecino, por supuesto. Entonces, era solidario con el vecino. Pero primero se daba de comer a los de casa. Primero los españoles, evidentemente. Primero los que cotizan. Primero los que pagan impuestos, sean españoles o sean extranjeros legales que han venido a España y son aceptados", ha comentado.

Y el edil ha aludido a otra razón "de puro sentido común" respecto de la 'prioridad' en las ayudas: "La prioridad de todas esas prestaciones que da el Estado, que da la Administración y que entendemos que tienen que ir dadas principalmente y prioritariamente a todos aquellos que cotizan, a todos aquellos que pagan impuestos".

"La lógica --ha insistido-- lo que dice es que esas ayudas tienen que ir destinadas prioritariamente, vuelvo a decir, a todos aquellos que han cotizado, a todos aquellos que cotizan, a todos aquellos que han pagado impuestos y a todos aquellos que siguen pagando impuestos. Esto no es novedoso".

Sobre esta cuestión, el portavoz del equipo de gobierno, el 'popular' Juan Carlos Caballero, ha señalado, también en declaraciones previas, que "respeta" que Vox haya decidido no presentar ninguna enmienda alternativa en el pleno de este jueves sobre ese tema.

A la pregunta de cómo valora la decisión de Vox de aplicar el criterio de 'prioridad nacional' a subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Valencia en sus delegaciones, Caballero ha indicado que seguirán "garantizando lo que siempre hemos hecho, que es ayudar a los valencianos que lo necesitan, centrarnos ayudando especialmente a las personas más vulnerables a las que el gobierno anterior dejó en la estacada, centrarnos en invertir en los barrios como lo estamos haciendo, en recuperar las inversiones".

Preguntado por si el PP en el Ayuntamiento está a favor de esa 'prioridad nacional', Caballero ha reiterado que están "a favor de ayudar a nuestros vecinos, que son las personas que viven en esta ciudad, que tienen problemas, que han estado abandonadas durante los años de gobierno del señor Ribó y nosotros nos centramos en ayudar, en darles oportunidades y en resolver los problemas" porque "en eso consiste la política".

"APARTHEID"

La cuestión ha vuelto a salir en el pleno a raíz de una moción presentada por el PSPV sobre el proceso de regularización de los migrantes puesto en marcha por el Gobierno. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, se ha preguntado "qué le llamamos prioridad nacional cuando es mucho más sencillo de entenderlo si le llamamos apartheid".

"¿Qué es lo que significa segregar a las personas en función de su raza o de su origen? Ustedes lo que pretenden es que en esta ciudad haya vecinos con derechos y vecinos sin derechos y a eso le llaman prioridad porque decir apartheid o discriminación no les parece presentable", ha reprochado.

En esta línea, ha trasladado a la primera edil, María José Catalá, que hay migrantes "algunos de ellos empadronados en esta ciudad o no pudiendo empadronarse en esta ciudad, pero viviendo en ella desde antes de que se empadronara usted, señor alcaldesa". "Y, sin embargo, a ellos hay que aplicarles no sé qué prioridad para que cuando vayan al centro de salud les atiendan después que a usted", ha mantenido, y ha reprochado al consistorio no haber activado ninguna medida frente al proceso de regularización.

En similares términos ha intervenido la concejala de Compromís, Lucia Beamud, quien se ha preguntado "¿por qué lo denominamos 'prioridad nacional' cuando deberíamos llamarlo racismo" y ha añadido que lo de "españoles primero suena a fascismo de primero".

La edil de la coalición ha señalado que este es un proceso que se ha conseguido "en un acto de decencia y dignidad" y que es "imparable por mucho que intenten poner piedras en el camino".

Beamud, que ha agradecido el trabajo de las ONG, ha defendido que los migrantes son "personas que ya viven en esta ciudad desde hace muchísimo tiempo, que ya llevan años construyendo esta ciudad con sus manos, con su esfuerzo. Pagando también impuestos, cuidando a nuestros mayores, a nuestros niños, trabajando en la obra, en el campo, estudiando, contribuyendo en esta sociedad" y ha afeado que haya partes que utilicen las instituciones "para complicar las cosas".

Gosálbez, en su intervención, ha vuelto a retiterar que "defender a los vecinos de València no es xenofobia, sino responsabilidad política" y ha acusado al PSPV de pretender con la moción que el consistorio "se convierta en cómplice del descontrol migratorio que ha traído el señor Sánchez, su jefe, a España".

"Cuando un sistema ya está saturado, cada decisión irresponsable, lo satura más. Imaginen a una madre trabajadora intentando conseguir una ayuda", ha dicho, y ha añadido: "Utedes llaman xenofobia a que que los españoles tengan prioridad en su propia casa. Nosotros lo llamamos justicia y nosotros lo llamamos sentido común".

Desde el PP, la edil de Bienestar Social, Marta Torrado, ha sostenido que el Ayuntamiento de València "siempre ha sido responsable, solidario y leal institucionalmente, pero la lealtad también implica exigir explicaciones cuando un proceso como este está generando tanta incertidumbre".

"No estamos cuestionando la necesidad de ordenar los procesos migratorios, lo que cuestionamos es la improvisación; que se llegue sin garantizar una capacidad real para ejecutar", ha apuntado y ha preguntado al Gobierno, y a la delegada, Pilar Bernabé, si hay recursos suficientes, instrucciones claras y refuerzos previstos. "Si la respuesta es no, pues que se rectifique", ha reprochado. Además, ha criticado que no existe una evaluación real del impacto presupuestario, que no tiene coste para el Estado pero sí para los ayuntamientos.

"FASCISMO INSTITUCIONAL"

Por su parte, la secretaria general de los socialistas en València y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha tildado de "fascismo institucional" el anuncio de Vox "sin que la alcaldesa, María José Catalá, lo haya desautorizado inmediatamente".

Bernabé ha advertido de las consecuencias de este tipo de planteamientos: "Se empieza señalando a unos pocos y se termina poniendo en riesgo a muchísima gente y esto es lo que está haciendo el PP y Vox. Esto es lo que están haciendo las derechas, que no pueden ser más tóxicas para la ciudad de València, para la sociedad y para la ciudadanía".

En este sentido, ha defendido que las instituciones deben garantizar la igualdad y los derechos de toda la ciudadanía y ha reclamado una actuación inmediata por parte de la alcaldesa: "Le exijo que frene estos posicionamientos ultras porque no puede arrastrar a la ciudad de València a otra vergüenza".