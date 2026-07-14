Vox celebra que el PP apruebe sus enmiendas de prioridad nacional y recuerda que forma parte del acuerdo de presupuestos

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, durante un debate en Les Corts Valencianes - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, se ha mostrado satisfecho con que el PP apruebe sus enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2026 que recogen el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales o vivienda y ha recordado que forma parte del "pacto" entre ambas formaciones para sacar adelante las cuentas autonómicas del presente ejercicio.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts, momentos antes de comenzar la segunda jornada de debate de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

En la sesión de este lunes, PP y Vox exhibieron sintonía durante las primeras votaciones al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, los 'populares' aceptaron en materia de vivienda la prioridad nacional que exige Vox para dar su apoyo a las cuentas. Este martes se debaten las enmiendas del área de servicios sociales, entre otras, que también recogen este principio.

Llanos ha diferenciado la aprobación de las enmiendas a la ley de presupuestos con las de la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento. "Otra cosa será", ha matizado el síndic de Vox, que ha especificado: "Una cosa es el principio rector que inspira las políticas sociales como las de vivienda, donde figura expresamente la prioridad nacional, y luego pasaremos a medidas en las que ya se realizarán las modificaciones legislativas necesarias para poder aplicar ese principio inspirador".

El síndic de Vox ha remarcado que su grupo ya avanzó que en los presupuestos "iba a aparecer por primera vez de forma expresa la prioridad nacional, tanto en vivienda, con la gravísima crisis que se está sufriendo en España, como en servicios sociales, como principio inspirador de las políticas" de estas materias. "Ayer ya se aprobaron esas medidas de Vox en la sección de vivienda y hoy esperamos que también salgan adelante nuestras enmiendas de prioridad nacional en el ámbito de los servicios sociales", ha especificado.

LA PRIORIDAD NACIONAL ES "IMPRESCINDIBLE"

En este sentido, ha remarcado que este principio "forma parte de un pacto" de Vox con el PP para aprobar los presupuestos y que estos sean "los mejores para los valencianos" y ha argumentado que, en el marco de "esa necesidad para el bienestar de las familias valencianas", resultaba "imprescindible la prioridad nacional". "Por tanto, estamos satisfechos y los valencianos también verán recompensadas las políticas que aplica Vox en este parlamento, por tanto también estarán satisfechos", ha resumido.

Preguntado por si PP y Vox van a aprobarse mutuamente todas las enmiendas o hay algún bloque que ven más difícil, José Mª Llanos ha señalado que, hasta que no llegue "el momento de la votación, no se puede hablar del 100% de las enmiendas", pero ha garantizado que todas las que "forman parte del pacto al que hemos llegado el Grupo Popular y Vox, desde luego van a ser apoyadas" por ambos grupos.

COMPROMÍS SE PREGUNTA SI VA A "CONTINUAR ESTA ESCALADA"

Mientras, el diputado de Compromís Carles Esteve ha incidido en que el PP y Vox votaron "sistemáticamente" a favor de todas sus respectivas enmiendas, pero ha hecho hincapié en que también lo hicieron durante este lunes "en contra de la igualdad de género". "Incluso negaron el pacto valenciano contra la violencia de género y machista, que se vincula a un pacto estatal que fue el mismo PP el que lo planteó", ha subrayado.

A su juicio, la "pregunta clave no es si el PP está de acuerdo en eso", sino si va a "continuar esta escalada". "Hace unos pocos días vimos que la viuda de Charlie Kirk llenó estadios en Estados Unidos para pedir que las mujeres no puedan votar. Esto es lo que está demandando la ultraderecha internacional. Y lo que estamos viendo es que, cuando alguna cosa pasa en la ultraderecha internacional, Vox la replica y el PP agacha la cabeza, sea Juanfran Pérez Llorca o Carlos Mazón" el 'president' de la Generalitat, ha apostillado.

En esta línea, ha señalado que el "miedo" que tienen en la coalición es "no saber dónde está el techo de indignidad de este gobierno del PP, plegado a los designios de un Vox que tira de la correa". Y ha criticado que el jefe del Consell, "a costa de la vida de valencianos y valencianas y de humillar incluso a las mujeres con medidas de este estilo, acabe con un PP indigno y que no está a la altura de su pueblo y de sus necesidades".