Vox defiende su propuesta de declarar Alicante como zona castellanohablante y aboga por modificar el mapa lingüístico

El PP rechaza valorar decisiones de una corporación municipal y el PSPV ve la iniciativa "inadecuada, innecesaria y estéril"

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha defendido la propuesta de declaración institucional impulsada por su formación en el Ayuntamiento de Alicante para instar al parlamento valenciano a la modificación de la ley para calificar la capital alicantina como ciudad de predominio lingüístico castellano y, es más, ha abogado por modificar el actual mapa lingüístico por ser, a su juicio "forzado, impuesto y artificial".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, un día antes de que el pleno del Ayuntamiento de Alicante vote esta propuesta, que insta a Les Corts a la modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament el Valencià (LUEV). Este es uno de los compromisos consensuados por el PP y Vox para que esta última formación apoye el plan de ajuste 2025-2026.

Al respecto, José Mª Llanos ha argumentado que las zonas castellanohablantes o valencianohablantes se deben "deducir de los porcentajes que todos conocemos de cuál es la lengua vehicular más común" y, de hecho, ha apuntado que su formación ya ha presentado algunas iniciativas en Les Corts para modificar el actual mapa lingüístico, así como "el propio conseller".

No obstante, ha reconocido que en estos momentos "no es cuestión que esté planteada", dado que "lo único" que hay ahora encima de la mesa es la propuesta de sus "compañeros" de Vox en Alicante. "No se trata de que el Pisuerga pasa por Valladolid", ha esgrimido, para seguidamente añadir: "¿Que nosotros estamos por una modificación del mapa lingüístico? Sí. Hemos dicho siempre que fue forzado, impuesto y artificial".

EL PP DICE QUE EVIDENCIA EL FRACASO DEL BOTÀNIC

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que esta declaración institucional lo que pone en evidencia es el fracaso de la política lingüística del anterior gobierno del Botànic. "La imposición no ha sido buena para los valencianos", ha lamentado, para seguidamente incidir en que durante los ocho años de gobierno de PSPV y Compromís "el uso del valenciano ha descendido".

De hecho, ha considerado que este debate que está hoy encima de la mesa "se habría podido evitar siendo respetuosos con la Llei d'Ús". Frente a ello, ha reivindicado que durante la presente legislatura el PP y Vox han tratado de dar "libertad a los padres para elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos", siempre "respetando lo que marca la ley".

Sobre la propuesta del Ayuntamiento de Alicante, el síndic 'popular' ha asegurado que él no es quien para valorar cuestiones y decisiones que una corporación municipal adopta "de forma soberana" y ha insistido en que su opinión es que la política lingüística "que han votado mayoritariamente" los valencianos es el "respeto".

Preguntado por si se plantean retocar el actual mapa lingüístico, Juanfran Pérez Llorca ha recalcado que el PP lo que lleva en su programa electoral "era dar libertad a las familias, y hemos cumplido". En cualquier caso, ha afirmado que "cualquier cosa se puede ver y estudiar", pero ha garantizado que los 'populares' se van a limitar a cumplir su programa electoral. "Los dos partidos nos marcamos cambiar la política lingüística en base a la Ley de Libertad Educativa y hemos cumplido", ha resaltado.

EL PSPV, CONTRARIO A ABRIR "LOS MELONES DEL PASADO"

Frente a ello, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha mostrado su rechazo a la iniciativa por "inadecuada, innecesaria y estéril", además de que va "contra la lengua" y vuelve a "abrir los melones del pasado", y ha considerado que el PP demuestra con su posición que está "arrodillado ante la extrema derecha de Vox".

A su juicio, "no tiene sentido en estos momentos" porque todos estos debates están "superados" y Vox lo que quiere es "una confrontación entre valencianos, alicantinos y castellonenses", para que "no haya una convivencia sana del pueblo valenciano". "Lo normal sería que el PP se negara a este tipo de iniciativas, pero al contrario. No es que esté de acuerdo, es que hace propios los postulados de Vox", ha denunciado.

Dicho esto, ha advertido al PP de las "segundas consecuencias" de esta decisión y ha ironizado: "A lo mejor tienen que plantear modificar el himno de Alicante, que es en valenciano", para "adaptarlo a la nueva realidad". Por ello, ha considerado que la situación es "tan absurda" y que propuestas como estas no están "ni pensadas ni reflexionadas", sino que simplemente "nacen del odio de la extrema derecha".

EL CONSELL NO TIENE "NADA QUE DECIR"

Por parte del Consell, preguntada en rueda de prensa tras el pleno de gobierno, la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, ha afirmado que no han tratado este asunto, al tiempo que ha remarcado que "ni siquiera" conoce la propuesta del Ayuntamiento de Alicante. "Cuando la recibamos la estudiaremos, pero no tengo nada que decir respecto de una propuesta que no ha pasado por el seno del Consell", ha zanjado.