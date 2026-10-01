Vox exige al gobierno de Barcala "todas las explicaciones" tras la declaración de Gallego ante la jueza de Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha reclamado este jueves al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) que "comparezca públicamente lo antes posible" para dar "todas las explicaciones necesarias", tras las reacciones del resto de grupos políticos municipales a la testifical del exconcejal de Patrimonio Toni Gallego en el juzgado que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus.

Ante la magistrada, Gallego ratificó su comparecencia en la comisión de investigación sobre este caso en Les Corts, donde se refirió a que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez --una de las 15 personas investigadas en la causa-- le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno de julio de 2024 que contestara en su lugar a una pregunta que formuló Compromís sobre el complejo, donde, según reveló el exedil, ella le dijo que "tenía una casa". En julio de 2024, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que antes ostentaba Gómez.

La reacción de Vox llega también después de que el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), asegurara que Gallego supo "días antes" de esa sesión plenaria "que él era el encargado de responder" a esa cuestión. "Se puede acreditar documentalmente", sostuvo el también presidente de la comisión municipal sobre VPP.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Robledillo cree "que las últimas informaciones conocidas vuelven a poner de manifiesto la necesidad de esclarecer hasta el final todo lo sucedido en torno a Les Naus".

"No vamos a anticipar conclusiones ni a señalar responsabilidades que corresponde determinar a la justicia", considera, al tiempo que ha añadido que creen que el PP "debe ofrecer todas las explicaciones necesarias y contribuir a despejar cualquier duda sobre quién conocía esta situación, desde cuándo y cómo se actuó".

"RESPUESTAS CLARAS"

Así, ha subrayado: "Los alicantinos merecen transparencia y respuestas claras. Desde Vox seguiremos reclamando toda la información necesaria para conocer la verdad, depurar las responsabilidades que correspondan y garantizar que una situación como esta no vuelva a producirse".

Por ello, ha exigido al gobierno de Barcala "que comparezca públicamente lo antes posible, dé las explicaciones oportunas y aclare todas las circunstancias que rodean este asunto". "Consideramos que no cabe demorar unas explicaciones que los alicantinos tienen derecho a conocer cuanto antes", ha zanjado.