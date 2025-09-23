Vox expera escuchar "propuestas" de Mazón e incide en la seguridad y la "libertad" en las escuelas

El síndic de Vox, José María Llanos, a su llegada al Debate de Política General - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha manifestado a su llegada al Debate de Política General que, aparte de "escuchar las propuestas" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su formación va a plantear cuestiones que considera "fundamentales para los valencianos en cuanto a la vivienda social, impuestos, seguridad en nuestras calles, en nuestras ciudades y para nuestras familias y también frente al adoctrinamiento, la libertad lingüística y la política también en las escuelas".

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios a las puertas de Les Corts, donde ha coincidido con una protesta de las asociaciones de víctimas de la dana.

Sobre qué espera del discurso del 'president', ha insistido en que espera que "haga propuestas, que hable de lo que ha hecho bien, de lo que ha hecho mal". "Según lo que diga, pues nosotros estaremos ahí recriminándole o ofreciendo el apoyo en la medida que se hagan bien las cosas", ha comentado.

Preguntado por qué considera que ha hecho bien Mazón y qué ha hecho mal, ha indicado que "ahora no es el momento de decirlo, para eso está el debate".

Llanos ha subrayado que "ya no hay que recuperar, sino que hay que relanzar" la Comunitat Valenciana y que queda mucho por reconstruir. Respecto a la protesta de las víctimas de la dana, Llanos ha opinado que "es normal" porque "las víctimas se sienten dolidas, por eso son víctimas".