Vox, tras el informe sobre la comisión de VPP de Alicante: "Es un órgano limitado sin herramientas efectivas"

Archivo - Comisión municipal sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha señalado sobre la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida tras la polémica del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, que "lo que se ha vendido como una comisión de investigación es, en la práctica, un órgano limitado sin herramientas efectivas".

Así lo ha indicado tras conocerse el contenido del informe en el que el secretario general del pleno indicó que "realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar" algunos "derechos".

En ese dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, indicó que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" y que "el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria", al tiempo que "se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales".

Además, en el informe, el secretario apuntó que "no procede la solicitud de comparecencia de Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes".

"DUDAS" SOBRE "TRANSPARENCIA"

Robledillo ha asegurado que desde Vox advirtieron "desde el inicio" que "esta comisión no podía convertirse en un pseudo-juicio sin garantías jurídicas" y cree que "el informe de la Secretaría General lo confirma". "No es una comisión de investigación y no tiene capacidad real para depurar responsabilidades", ha resaltado.

"Lo preocupante es que se haya trasladado a la ciudadanía una imagen que no se corresponde con la realidad", ha apuntado la portavoz municipal voxista, que considera "muy grave que se utilizara en la última sesión un informe fechado hace casi un mes que no había sido facilitado previamente", algo que cree que "genera dudas evidentes sobre la transparencia y el funcionamiento de la comisión".

Y ha agregado: "Pero más allá de esto, hay hechos que siguen sin explicación. No es normal que una empresa presente una oferta en apenas 24 horas en un proceso de licitación pública. Es una anomalía que exige aclaraciones".

"Desde Vox no vamos a participar en teatrillos políticos, pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado. Si hay irregularidades, deben investigarse en los juzgados", ha sentenciado, para luego afirmar que "la transparencia no se proclama, se demuestra con hechos, responsabilidades y consecuencias".