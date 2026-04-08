Vox mantiene que no hay contactos con Llorca o con el PP sobre presupuestos: "Si el Consell los presenta, negociaremos"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d), durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reiterado que no hay contactos entre su partido y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos, a menos de dos meses de que se cumpla un año de que se aprobaran las cuentas de 2025: "Cuando el Consell considere que tiene que presentarlos, si lo considera, entonces, obviamente, empezaremos a negociar. Hasta ahora es no, no hay negociación".

Así lo ha zanjado en rueda de prensa tras la junta de síndics, poco después de que Llorca haya repetido este miércoles en una entrevista en televisión que su voluntad es aprobar unos nuevos presupuestos y haya garantizado que lo va a "intentar" porque es su "obligación" como jefe del Consell.

Llanos ha negado que haya contactos entre Vox y el PP, además de señalar que correspondería a Llorca decir si hay o no tiempo para sacar adelante unos nuevos presupuestos. Ha admitido que "evidentemente ya no puede ser en mayo" aprobarlos y ha recordado que los del año pasado tardaron meses por la "excepcionalidad" de la dana del 29 de octubre de 2024.

Preguntado por las declaraciones de Llorca, ha afirmado que "abrirán la puerta a negociar" porque, según él, esa es la postura de Vox. "Si nos hace una propuesta, la estudiaremos, la negociaremos y, desde luego, tendremos todo lo que tendremos que decir desde Vox", ha explicado, y ha situado como prioridades las "políticas reales y concretas para el bienestar de los valencianos".

El síndic de Vox ha asegurado que "todos" quieren volver a los plazos "razonables y legales" en materia de presupuestos, aunque ha remarcado que eso es "lo deseable" pero de momento sigue la "excepcionalidad" marcada por la reconstrucción tras la dana.

Y ha insistido en exigir que las cuentas se ejecuten "en la mayor medida posible", ya que "desde luego, no se ha llegado al cien por cien en este momento" en los presupuestos actuales.

Por otro lado, cuestionado por si Vox contempla ahora entrar al Consell, Llanos ha subrayado que "eso desde luego no está planteado en estos momentos", ni está relacionado con un acuerdo de presupuestos.

EL PP CRITICA LA FALTA DE PGE

El síndic del PP, por su parte, ha indicado que las cuentas de la Generalitat siguen en vigor hasta final de mayo, mientras ha criticado de nuevo que el Gobierno lleve cuatro años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Eso políticamente es una barbaridad".

También ha señalado que Llorca "ha sido claro" al decir que le gustaría aprobar presupuestos y que trabaja en ello, por lo que se ha mostrado "optimista" con la palabra del 'president'.

"Confío en la mano tendida de Juanfran Pérez Llorca, una mano abierta que ha demostrado capaz de cerrar grandes acuerdos para la Comunitat Valenciana", ha dicho, y ha puesto como ejemplo su acuerdo de investidura con Vox que fue "rápido, sencillo, contundente y efectivo".

LA IZQUIERDA VE "EXCLUSIVIDAD TOTAL" ENTRE PP Y VOX

Entre los grupos de izquierda, tanto José Muñoz (PSPV) como Isaura Navarro (Compromís) han asegurado que no esperan "nada" de unos posibles nuevos presupuestos, al considerar que el PP "volverá a ceder" ante las exigencias de Vox para sacarlos adelante.

Muñoz ha señalado que, si PP y Vox quisieran aprobar los presupuestos dentro del periodo ordinario de sesiones de Les Corts, "tendrían que presentarlos en nueve días". Además, ha asegurado que los 'populares' tienen a Vox como "socio preferente y exclusivo" mientras Llorca dice que hablará "con todo el mundo": "Esto no son relaciones de parejas triangulares, aquí hay exclusividad total".

Y la portavoz adjunta de Compromís no espera "absolutamente nada bueno para la sociedad valenciana" si PP y Vox aprueban nuevos presupuestos, ya que cree que en dos años han "desmontado todo el estado social de derechos" de las dos legislaturas de gobierno del Botànic.