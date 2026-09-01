Vox no cree que tenga "sentido" aprobar unos nuevos presupuestos de la Generalitat en lo que queda de legislatura

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), y el síndic de Vox, José María Llanos (c), durante un pleno - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que no tendría "sentido" aprobar unos nuevos presupuestos de la Generalitat en lo que queda de legislatura, hasta las elecciones autonómicas de 2027, y ha apostado por "volver a la normalidad" de dar luz verde a las cuentas en el parlamento valenciano hacia finales de año, mientras que la 'popular' Nieves Martínez ha rechazado "adelantar las circunstancias" sobre este contexto.

Así lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios este martes en Les Corts. El pleno de Les Corts aprobó definitivamente el pasado 22 de julio los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y los primeros que regulan por ley la 'prioridad nacional' en una comunidad autónoma. Ascienden a un total de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que los de 2025.

Preguntado por si es partidario de aprobar unas nuevas cuentas autonómicas para el próximo año, Llanos ha respondido: "Ojalá Dios descarto. Aprobamos nada más pudimos unos presupuestos porque es preciso cuando se cierra el ejercicio económico atender muchas carencias para el bienestar de los valencianos. Por eso aprobamos esos presupuestos, por eso llegamos al pacto presupuestario y yo creo que no tendría sentido".

Dicho esto, ha asegurado que "lo ideal sería volver a la normalidad" y eso "no es dentro de tres meses" con unos presupuestos para 2027. "Venimos de una situación excepcional que nos provocó la dana. Bueno, pues demos tiempo a volver a la normalidad", ha expresado, al tiempo que ha abogado por ejecutar las cuentas de 2026 recién aprobadas "en su integridad". "Vamos a luchar para que así se apliquen y siempre en beneficio de los ciudadanos", ha garantizado.

Por otro lado, cuestionado sobre cuándo será el Debate de Política General, el primero al que se enfrentará Pérez Llorca y el último de la legislatura, Llanos ha deslizado que tendrá que tener lugar "pronto, en dos o tres semanas" según calcula, de manera que podría celebrarse la del 21 al 25 de septiembre. "Es lo primero en el nuevo curso político", ha resaltado.

NO SE HABLÓ SOBRE CANDIDATURAS

Y cuestionado sobre si en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox celebrada este lunes en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) se abordaron las candidaturas de la formación de cara al próximo ciclo electoral, ha contestado: "No, sinceramente no. No es el momento". De hecho, ha argumentado que si Vox no adelanta "con tanto tiempo" las mismas es porque creen en un proyecto "homogéneo, próspero y bueno para todos los españoles".

Por ello, ha asegurado que lo que "menos importa en estos momentos es quién lo represente en un momento o en otro" porque "lo importante es que, quien esté, represente ese proyecto de bienestar para todos los españoles".

PP: PRIMERO HABRÁ QUE ESCUCHAR A LLORCA

Desde el PP, sobre si el Consell debería presentar unos nuevos presupuestos, la portavoz adjunta Nieves Martínez ha indicado que abordar este asunto ahora es ir "un poco deprisa" porque el nuevo periodo de sesiones "va a empezar próximamente".

"Tendremos un borrador con los nuevos plenos y creo que, en vez de ser esta portavoz quien os diga la respuesta, primero tendremos que escuchar al 'president' de la Generalitat en ese Debate de Política General, en el cual nos dará un poco las líneas del periodo de sesiones que está por venir", ha indicado.

Por tanto, ha rechazado "adelantar las circunstancias" y ha pedido "aterrizar en los problemas reales que tenemos en nuestro momento". "Y el problema principal que tenemos es Ceuta", ha recalcado, a raíz de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Mientras, cuestionada sobre cuál será la fecha para el Debate de Política General, ha esgrimido que todavía "no se ha determinado el borrador" del calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones. "El día 10 empieza e imagino que en breve habrá una mesa y una junta --de síndics-- donde se terminará ese borrador y se aprobará la fecha", ha emplazado.