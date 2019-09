Vox no firma en Les Corts una declaración institucional en apoyo a la huelga por el clima

Publicado 26/09/2019 14:03:26 CET

El grupo parlamentario Vox ha rechazado firmar una declaración institucional "por la defensa del planeta" y en apoyo a la huelga por el clima de este viernes que sí han rubricado los otros cinco grupos --PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem--, lo que ha impedido que se materializara y pudiera ser leída en el pleno de este jueves.

En el texto los firmantes repasaban algunos de los últimos datos con los que los expertos alertan de las consecuencias del cambio climático, entre ellas un aumento del nivel del mar que puede acarrear "consecuencias catastróficas para el conjunto de la vida humana, sobre todo en aquellas poblaciones que viven cerca del mar".

"Atravesamos unos momentos críticos que pueden determinar para siempre el rumbo de la vida tal como la conocemos", advertía la declaración, que señalaba que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios que más sufrirá esos "efectos catastróficos", recordando que ya ha padecido las consecuencias de lluvias torrenciales, un fenómeno "que se exacerba como consecuencia del cambio climático".

Los grupos apuntaban a la iniciativa Fridays for Future, que reclama una nueva conciencia social y política para emprender las acciones necesarias para parar el cambio climático, y subrayaban la necesidad de apostar por un nuevo modelo productivo, territorial y energético que cuide los ecosistemas. "El tiempo para proteger nuestro planeta y a las personas que lo habitamos se agota, no hacer nada no es una opción", agregaba el texto.

Por ello, la declaración quería que Les Corts mostraran "su total y activo apoyo a todas las iniciativas surgidas de la sociedad civil en defensa del planeta" y, en particular, su participación en las movilizaciones de la huelga por el clima de este viernes.

También pretendía manifestar el compromiso para "trabajar a todos los niveles institucionales para tomar las decisiones encaminadas a revertir las emisiones de gases de efecto invernadero, recuperar la salud de los ecosistemas y el clima, y proteger así las condiciones de vida saludables de las personas en la tierra".