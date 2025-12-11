Vox pide que el Consell promueva acuerdos para la reintegración de los menores tutelados en sus países de origen

El síndic de Vox, José María Llanos (c) - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia para instar al Consell a promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y a impulsar un programa de retorno voluntario y de reintegración.

En la iniciativa, formulada por el síndic de Vox, José Mª Llanos, y el portavoz adjunto David Muñoz, se pide al Consell que impulse "la necesaria colaboración con los servicios de protección del menor de sus países de origen" para facilitar "la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes la Comunitat Valenciana y, en su defecto, a la asunción de la tutela de los mismos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual".

También plantea la colaboración con "asociaciones, administraciones y demás entidades para facilitar el cumplimiento del programa de retorno voluntario y de reintegración" y rechazar "las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España".

Además, reclama reforzar el nivel de seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados, "especialmente de los trabajadores", así como reforzar los protocolos de intervención y disciplina en los centros de internamiento para "garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada". Además, añade que, en "el marco de esta atención", los menores "deberán asistir a clases de español y de formación básica".

Paralelamente, apuesta por promover "la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos, con el fin de que los menas no generen problemas de convivencia ni seguridad", y por publicar "estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana".

DEPORTACIÓN Y REPATRIACIÓN DE INMIGRANTES

Por otro lado, la iniciativa reclama al Consell que solicite al Gobierno de España que proceda a la deportación de "cualquier inmigrante que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida", así como "a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya", y a la repatriación de "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación".

También exige una política migratoria "firme, ordenada y de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado laboral" y que asegure "en todo momento la sostenibilidad del Estado de bienestar y la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres".

Y plantea la publicación de "estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva", así como auditar "exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma".

Asimismo, pide realizar "las modificaciones legales oportunas" para "suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación", establecer "la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos" y proceder a "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles".

También llama al Gobierno a acabar con "las políticas de efecto llamada", a promover "incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles" y a suspender "la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales".

"NO SE PUEDE OCULTAR"

El portavoz adjunto David Muñoz ha afirmado que la "multiculturalidad y la diversidad migratoria se han vuelto un verdadero problema para los ciudadanos, como ya se ha visto en Francia, Bélgica o Suecia", y con ello "se demuestra la incapacidad de controlar una inmigración masiva que está cambiando la identidad de cada uno de los países". "Es un problema real que no se puede ocultar", ha sostenido.

"En los últimos cinco años, y atendiendo a los datos del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales con penetración en España se han incrementado notablemente este 2025, al aumentar casi un 240%. Respecto a la nacionalidad de los agresores sexuales, casi el 35% de los delitos contra la libertad sexual cometidos en el año 2024, fueron perpetrados por extranjeros", ha concretado.