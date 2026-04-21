Vox reitera que no hay "ninguna negociación" abierta con el PP para aprobar los presupuestos de la Generalitat

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d), durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reiterado este martes que en estos momentos no hay "ninguna negociación" abierta entre su formación y el PP de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat del presente ejercicio y ha prometido que, en caso de haberla, la confirmaría, aunque sin develar "lo que se está negociando" por "respeto" al proceso.

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que, independientemente de esta cuestión, se ha mostrado "muy feliz" y "satisfecho" por el hecho de que en la Comunitat Valenciana "las cosas estén funcionando para los valencianos". "Nos quedamos con el objetivo 'feliz', estamos muy bien aquí en la Comunidad Valenciana, que es donde más deducciones se han aplicado al IRPF dentro de nuestras competencias", ha destacado.

Frente a ello, ha mencionado el caso "muy grave" del "abandono y la traición" del Gobierno de España, "con el silencio de los socialistas valencianos y los cómplices de Compromís", por haber "incumplido de manera flagrante año tras año su obligación de cofinanciar el 50% de la dependencia". De hecho, ha denunciado que la aportación del Ejecutivo central "no llega al 20%" y ha puesto en valor que la Generalitat, gracias a los presupuestos de 2025 aprobados por Vox, está asumiendo "a pulmón" el 77%.

Por otro lado, preguntado por si en estos momentos hay una negociación abierta con el PP de cara aprobar los presupuestos de la Generalitat de este ejercicio, Llanos ha confirmado que no. Y cuestionado sobre si lo desvelaría en caso de haberla, ha asegurado que sí, aunque ha esgrimido que no podría detallar "lo que se está negociando" por "respeto" al proceso, pero ha remarcado que en estos momentos "no hay negociación".