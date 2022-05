La voz poética de Francisco Brines vuelve a hablar de tierra y cultura en un documental de Rosana Pastor

El largometraje se presenta el viernes en un pase especial con motivo del primer aniversario de la muerte del autor

La actriz y realizadora Rosana Pastor recoge las reflexiones en primera persona del poeta valenciano Francisco Brines (1932-2021) en un documental que recupera la voz de un autor "único que habló de la vida, de las dudas, de nuestra tierra y cultura".

Con el título 'Francisco Brines. Los signos desvelados' se presentará este viernes, 20 de mayo, en los Cines Lys de València, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del poeta de Oliva.

Con testimonios en primera persona de Brines antes y después de ser galardonado con el Premio Cervantes y de algunos de sus amigos del mundo de las artes y la literatura, la película recorre las principales inquietudes del poeta a lo largo de su vida y su obra.

"Brines es un poeta único que habla de la vida, de nuestras dudas, de nuestra tierra, de nuestra cultura. Yo considero que he sido privilegiada al haberle conocido y me siento muy agradecida de que me confiara sus reflexiones en voz alta", explica Rosana Pastor.

"Esa proximidad del poeta --continúa-- ha estado conmigo todo este tiempo. Él nos dejó en 2021, pero he seguido escuchando su voz, viéndole, conviviendo con él cada día en la sala de montaje".

El rodaje de 'Francisco Brines. Los signos desvelados' comenzó en febrero de 2020 con el propósito de hacer accesible la excelente poesía de Francisco Brines a un público más amplio. Un mes después explotó la pandemia de Covid-19 y el estado de alarma, que obligó a paralizarlo y posponerlo.

La grabación se retomó después de que Brines fuera galardonado con el Premio Cervantes y finalizó en abril de 2021, un mes antes de su muerte a los 89 años. Este último hecho fue determinante en la concepción final de la cinta al convertir el inestimable testimonio de Brines en la principal guía de su obra.

"Como directora hay un compromiso que pasa por el respeto y la fidelidad a lo que él compartió conmigo a través de las entrevistas, al vínculo que se estableció entre nosotros. Yo he hecho el documental que me gustaría enseñarle a Brines", asevera Pastor.

Durante las entrevistas, el poeta revisita los temas que le inquietan y están presentes en sus versos, desde el amor a la amistad, los interrogantes más íntimos del ser humano, el paso del tiempo o la propia poesía.

Declaraciones de amigos del ámbito de las artes y la literatura como Fernando Delgado, Juan Cruz, Carme Riera, Mariona Brines, Carmen Calvo, Àngels Gregori, Luis Antonio de Villena, Carlos Marzal, Vicente Gallego, Jaime Siles, Josep Piera, Enric Sòria, Aurora Luque, Guillermo Carnero, Vicente Molina Foix, Liz Lipton, Pilar Roig o Manuel Borrás están asimismo presentes en el documental para completar la visión del universo Brines.

Pero las palabras del poeta también resuenan en el recitado de algunos de sus poemas y en las reflexiones que el propio Francisco Brines expresó en el ensayo 'La certidumbre de la poesía', a las que el actor Pedro Casablanc presta su voz.

Los escenarios del documental se centran en la partida de l'Elca en Oliva, la que fue residencia familiar de Brines desde su infancia y donde se rodaron sus entrevistas, y otros entornos mediterráneos. El espacio adquiere así un carácter simbólico al mostrar el paisaje recurrente de su poesía.

ESTRENO EN SALAS A FINAL DE AÑO

El largometraje que se proyectará en los Cines Lys de València, con una duración de 70 minutos, es la versión en valenciano y con mayor presencia de testimonios en esta lengua. Tras la presentación, iniciará un recorrido por festivales, también internacionales, con la intención de llegar a las salas de cine en el último trimestre del año.

El público, no obstante, podrá ver una versión para televisión de 57 minutos, en castellano, que se emitirá este domingo 22 de mayo, a las 21.30 h, en el programa 'Imprescindibles' de La 2 de Televisión Española.

Gorgos Films y Mediterráneo Media coproducen junto a RTVE el documental, que cuenta también con la participación de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i À Punt Media. Junto a Rosana Pastor, ha trabajado un equipo compuesto por Vicente Tamarit, Guillermo Pérez, José Serrador, Bárbara Antonaya y Manolo Casted.