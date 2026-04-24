Vuelve una nueva edición de Etnomusic, el festival de música que reúne música folk, tradicional, jazz y pop

Archivo - Nueva edición de Etnomusic - TXUS GARCIA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Etnomusic vuelve el próximo mes de mayo con un amplio y variado cartel que trae propuestas de música folk y tradicional con elementos de otros géneros como el jazz, la música clásica o el pop, lo que vincula la "tradición con la innovación".

Durante ocho jornadas, el público podrá disfrutar de una programación con múltiples vínculos entre la música tradicional, el jazz, la música clásica y el pop. Así, la 23ª edición del festival de música de L'ETNO aspira, bajo la dirección artística de Paco Valiente, a ofrecer al público una "experiencia diversa e innovadora", según ha señalado la corporación provincial en un comunicado.

Etnomusic vuelve el 7 de mayo y se prolongará hasta el 26 de septiembre con una propuesta "diversa y ecléctica" que se subirá al escenario del museo de la Diputació de València y de los municipios de la Pobla de Vallbona y Yátova.

La cita reunirá a artistas y grupos que configurarán un mapa que alcanza desde las próximas comarcas hacia el extremo oriental del Mediterráneo, desde la Francia más cerca (Occitania), a Galicia. Un total de ocho propuestas de música folk o tradicional dan forma al cartel de esta nueva edición.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado la "vocación territorial de Etnomusic con la realización de conciertos en los municipios de la provincia". "El festival de música folk y del mundo de L'ETNO ha sabido afianzarse en la agenda cultural valenciana, conectar con diferentes públicos y reforzar su dimensión provincial", ha añadido.

CONCIERTOS EN L'ETNO

El festival arrancará a principios de mayo en los patios del Centre Cultural La Beneficència, sede de L'ETNO, que acogerán durante todo el mes un total de seis actuaciones. Concretamente, el día 7 de mayo, la formación de Matthieu Saglio presentará una propuesta multicultural y una amplia variedad de sonidos, lo que acoplará con fluidez las músicas de Brasil, África, la clásica o el jazz.

El festival continuará el 14 de mayo con Magalí Sare, que ofrecerá un concierto dedicado a los cantos tradicionales de las mujeres en ámbito europeo. Asimismo, el 21 de mayo traerá una propuesta francesa con una "cálida inmersión reivindicativa" de los ritmos tradicionales occitanos de la mano del dúo Cocanha.

El programa contará también con el grupo valenciano Krama, que se subirá al escenario el 28 de mayo y aportará al festival una "firme" mezcla de sonidos inspirados en las tradiciones griegas y valencianas. El cartel del festival se completa con Gala y Ovidio, un nuevo dúo de "experimentados" artistas que parte de la tradición gallega para llevar al público a terrenos "innovadores" al tiempo que aprovechan los recursos de la canción pop y la electrónica. La actuación será el 30 de mayo.

Además, la programación incluirá un concierto familiar del 30 cumpleaños de la formación valenciana Rodamons. Esta propuesta se realizará el 24 de mayo, en colaboración con el SARC del área de Cultura de la Diputació de València.

El aforo es limitado y la entrada a los conciertos es gratuita con recogida previa de entradas que se podrá efectuar desde el martes de la misma semana de cada concierto en el vestíbulo del Museu Valencià d'Etnologia.

Este año el festival también se extenderá a los municipios de Valencia. El grupo valenciano Citra actuará en la Pobla de Vallbona el 21 de junio, donde mostrará el lado más "clásico y próximo" de la música tradicional en la Casa Bernal. Asimismo, el "internacionalmente reconocido" grupo Vigüela presentará la música de raíz castellana en toda su dimensión en un concierto en Yátova el día 26 de septiembre en la Casa de la Cultura.