Weird Market anuncia sus 32 cortos a concurso y los nueve proyectos que se presentarán en València

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve proyectos y 32 cortometrajes forman la columna vertebral del catálogo del 17 Weird Market y el festival Wfest respectivamente. La selección de proyectos, que este año pone el foco en el valor de las IPs, presenta múltiples coproducciones que demuestran el "potente tejido internacional que forma el sector de la animación". Por su parte, el certamen cinematográfico cuenta con obras de 22 países, seleccionadas de las 1.734 recibidas de un total de 104 territorios, según ha informado la organización en un comunicado.

"El tejido industrial de la animación lleva años mostrando su músculo; es una red de profesionales que sabe adaptarse al momento y cuenta con un gran talento para desarrollar ideas originales", ha destacado José Luis Farias, director de la cita.

En el marco de la próxima edición de Weird Market habrá nueve presentaciones de proyectos de los 173 seleccionados para su catálogo oficial. Un largometraje, tres cortos, dos videojuegos y tres webseries; propuestas de Portugal, España y Alemania, además de coproducciones de los dos últimos países con otros territorios como Francia, Tailandia, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos o Brasil.

'Condenaditos' será el largometraje del que se conocerán más detalles. Esta es la ópera prima de Matisse González, animadora, ilustradora y directora boliviana afincada en Alemania que en 2020 fue nominada a los Annie por su corto 'Gravedad'.

El apartado de cortometrajes contará con 'Topo y la luz', 'Die Captcha Krise' y 'O Lobo que Não Tinha Onde Cair Morto'. El primero es una obra de la ilustradora española María Ramos, una propuesta que se combinará con una serie y sus propios juguetes; mientras que la segunda producción es del artista 3D/VR Eric Giessmann, una propuesta que también expandirá su formato para llegar a un videojuego y una experiencia de realidad virtual. La tercera producción viene de la mano del portugués Ricardo Adrêgo.

La coproducción será el factor común de las webseries. 'Koffe Kat' de Arisa Veeravitayases y Thawatchai Chunhachai cuenta con España y Tailandia, 'The Means of Destruction' de Nabil Samandari, Nicolás Petelski y Martijn Kreemers con Alemania, España, Países Bajos, Dinamarca y Estados Unidos. Mientras que 'Hurricanimals' de Paulo Muppet y Luciana Eguti es una producción de Brasil y España.

Por último, se darán más detalles de dos videojuegos españoles: 'Unboxing Mr Coo' de Nacho Rodríguez y Jordi & Oslo: 'La Cua Perduda de Joveguille'.

Por otro lado, el Wfest, el certamen de cortometrajes integrado dentro de Weird Market, selecciona cada año algunos de las mejores obras de animación en sus dos concursos: un total de ocho producciones se verán en la competición nacional mientras que la internacional estará formada por 24 obras.

Trabajos representantes de países tan diversos como Alemania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Jordania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suiza y Ucrania.

La selección nacional alberga un conjunto de temáticas plasmadas a través de técnicas como el stop-motion o el tradicional diseño en dos dimensiones, cuestiones como la crisis medioambiental y el recuerdo con tintes históricos, hasta el autoconocimiento, el destino o cuestiones ligadas a la mujer y poco plasmadas en pantalla como la menstruación.

Participarán nombres destacados en la industria como Izibene Oñederra, el de las nominadas al Goya Alicia Núñez Puerto o Valle Comba, además de la dupla ganadora del Premio Gaudí, Marc Riba y Anna Solanas; junto a ellos talento de la Comunitat Valenciana como Alex Rey o Félix Bollain, y autores tan eclécticos y versátiles como Jaime Penalva o David Rosel.

CONCURSO INTERNACIONAL

El concurso internacional por su parte mostrará una amplia instantánea de la animación a nivel global; múltiples técnicas, temáticas y cinematografías muy diversas se darán cita en las sesiones programadas en tanto en la Filmoteca como en La Mutant, sede que se suma este año a la oferta para acercar las obras a productores, distribuidores y creadores. La selección ofrece creaciones reconocidas en festivales como Annecy, Venecia, Sundance o los premios BAFTA.

Cineastas de "contrastado prestigio" como el nominado al Oscar, Bruno Caetano, o el ganador de un Annie, José Prats, se entremezclan con "talento incipiente". "La selección muestra la capacidad de la animación para traspasar las barreras de los géneros o clichés preestablecidos. Hay propuestas más tradicionales, otras experimentales, ficción, documental o reflejos del panorama geopolítico actual como la guerra de Ucrania", ha afirmado Farias.

IMPULSO A LOS NUEVOS TALENTOS

Weird Market busca ser una plataforma de lanzamiento para el talento incipiente en la sección competitiva Talent. Se trata de una selección de 13 trabajos nacionales y europeas, provenientes de escuelas o de directores que realizan su primera o segunda obra. La selección está dividida en dos partes: 'Talento weird', formada por ocho cortos nacionales y 'Weird talent: European shorts", donde se incorporan cinco obras más provenientes de diversos territorios de la Unión Europea.

Ambas se podrán ver en La Mutant y universidades, escuelas o estudios como La Salle de la Universidad Ramón Llull, el Máster de Animación de la Universidad del País Vasco, UDIT, los Centros Universitarios de Tecnología y Arte Digital (U-TAD) y Arte y Diseño de Barcelona (BAU) o Barreira Arte y Diseño S.L.U. respaldan las propuestas seleccionadas.

El certamen de cortometrajes contará este año con un jurado formado por tres profesionales llegados de Argentina, Francia y Armenia. El jurado y el público del certamen deberán fallar un palmarés formado por cinco galardones: los Premios del Jurado al 'Mejor Corto Internacional', 'Mejor Cortometraje Europeo', 'Mejor Cortometraje Nacional' y 'Premio del Jurado International Talent' para ópera prima o corto de escuela internacional. Por su parte, la votación de los espectadores en sala decidirá el 'Premio del Público al Mejor Cortometraje Nacional'.