'Whispers in May' compite en Cinema Jove con un retrato antropológico de la adolescencia en la China rural

Cinema Jove presenta este lunes, 22 de junio, dentro de la sección oficial a concurso, la película 'Whispers in May', dirigida por Dongnan Chen. La obra ofrece un retrato antropológico de la adolescencia en entornos rurales de China. - REMITIDA CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove presenta este lunes, 22 de junio, dentro de la sección oficial a concurso, la película 'Whispers in May', dirigida por Dongnan Chen. La obra ofrece un retrato antropológico de la adolescencia en entornos rurales de China.

La pieza, galardonada como mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague, se adentra en el peso de la tradición y los desafíos asociados al tránsito a la edad adulta. Desde el punto de vista formal, combina elementos propios del relato de iniciación con recursos del documental etnográfico, configurando una propuesta híbrida, explica la organización del certamen en un comunicado.

Según ha desvelado la propia Chen, el germen de la cinta fue fruto de su conexión con las realidades invisibilizadas de las niñas de la región de Liangshan: "Cuando viajé allí por primera vez, no planeaba hacer una película, hasta que una profesora me mostró algunos escritos de sus alumnas. Una frase en particular se me quedó grabada: 'He pedido muchos deseos, pero ninguno se ha hecho realidad'".

Más tarde, conoció a su autora. Como ocurría con muchos menores de la zona, su vida estaba marcada por las ausencias de sus padres, que trabajaban a muchos kilómetros de distancia. A los 14 años, el mundo estaba listo para definirla como mujer, esposa y trabajadora migrante, "antes de que ella pudiera elegir su propio camino".

Por otra parte, la programación del 22 de junio incluye, además, la participación del director y guionista valenciano Joecar Hanna, uno de los creadores con mayor proyección internacional. La sesión supone su primer encuentro con el público en España tras el recorrido internacional de su cortometraje 'Talk Me', estrenado en el Festival de Cannes y reconocido con el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en Toronto y la Biznaga de Plata en Málaga.

El autor presentará en la Sala 7 tanto 'Talk Me' como su ópera prima, 'Deliver Me', proyecto que servirá de base para su primer largometraje, cuyo rodaje está previsto a finales de este año en Nueva York. Tras las proyecciones, se celebrará un coloquio abierto conducido por la directora de Cinema Jove, María Albiñana.

Actualmente, Joecar Hanna participa en la Residencia de la Fundación del Festival de Cannes, un programa internacional de desarrollo de guiones que selecciona a doce cineastas por edición.

COLABORACIÓN CON LA ACADEMIA DE CINE

En el marco de su estrategia de colaboración con agentes del sector audiovisual, Cinema Joce establece sinergias con el Campus de Verano de la Academia de Cine, una iniciativa formativa coorganizada con Netflix que se celebra en València desde 2003 con el respaldo del ayuntamiento.

Como resultado de esta colaboración, se ha programado la proyección de 'Yo no moriré de amor', ópera prima de Marta Matute, distinguida en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro a la Mejor Película.

Con un reparto donde también destaca la actriz alicantina Sonia Almarcha, su trama se inspira en las vivencias personales de la realizadora, quien desde los 18 hasta los 27 años asumió el cuidado de su madre, aquejada de una enfermedad autodegenerativa. Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con la cineasta conducido por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

La alianza institucional se completará el viernes 26 de junio en la Fnac con la grabación en directo de un episodio especial del podcast del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA), titulado '¡Corten! Descodificando la ficción'.

El encuentro, conducido por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast) y en el que participarán las actrices Patty Bonet y Celia Morán, abordará la representación de los cuerpos no normativos en las narrativas de la ficción contemporánea.