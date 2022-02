Wilco actuará en Burjassot el 24 de junio, 14 años después de su última visita a Valencia

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Wilco visitará por fin Valencia con una actuación en el Auditori de la Casa de la Cultura de Burjassot el viernes 24 de junio, dentro de su gira por España.

Catorce años después, los valencianos disfrutarán del directo de una de las bandas de rock norteamericano más emblemáticas de las tres últimas décadas, un grupo que ha sabido aunar tradición y vanguardia, lo acústico con lo eléctrico, lo reconocible con lo inexplorado.

El llamado 'sonido americana', que no es más que la propia evolución del rock de raíz norteamericana, no se entendería sin la banda que fundó Jeff Tweedy en Chicago a mediados de los años noventa tras la disolución de Uncle Tupelo, su anterior grupo.

Sus visitas a España han sido frecuentes, pero apenas se han dejado ver por Valencia: tan solo una actuación de Tweedy en solitario en el ya lejano 2008, rememoran desde la promotora.

El 24 de junio, a las 20.30 horas, Wilco estará al completo en el Auditori de la Casa de la Cultura de Burjassot (calle Mariana Pineda, 93), regalando esa anhelada visita que debían desde hace tiempo.

Forma parte de la gira que la banda hará en junio por España de la mano de la promotora de conciertos valenciana Serious Fan Music. Será una "cita con la historia" porque la de Wilco es una carrera casi siempre sobresaliente, que luce en su historial discos tan excepcionales y celebrados como Being There (1997), Summerteeth (1999), Yankee Hotel Foxtrot (2002) o A Ghost Is Born (2004).

Trabajos ambiciosos, desbordantes, reconocibles y a la vez desafiantes que llevaron al rock norteamericano por carreras apenas transitadas, fundiendo sus enseñanzas con las del pop beatleiano, el kraut rock, el free jazz o la música experimental. Pero incluso cuando volvieron a una senda más tradicional, en trabajos como Sky Blue Sky (2007), The Whole Love (2011) u Ode To Joy (2019), siempre rayaron a una grandísima altura.

Disfrutar en directo de la guitarra de Nels Cline, el piano de Mikael Jorgensen, la batería de Glenn Kotche, el bajo de John Stirratt y la versatilidad del multiinstrumentista Pat Sansone, en alianza con la voz, la guitarra y la perenne inspiración de Jeff Tweedy, es "un espectáculo como pocos, una maquinaria precisa y sutil, detallista y a la vez impetuosa, perfectamente engrasada, una garantía de calidad absoluta".

Las entradas para el concierto de Burjassot estarán a la venta a través de notikumi, desde 30 euros, a partir de este miércoles 16 a las 12 horas.