Wizz Air hará "todo lo posible" para no cancelar vuelos ni subir precios por el impacto de la guerra

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air garantiza que hará "todo lo posible" para no verse obligada a cancelar vuelos o a subir precios ante el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro energético de sus aviones, ya que por el momento asegura no tener problemas de desabastecimiento. Además, destaca que este verano los países del Mediterráneo como España serán los 'destinos refugio' alternativos a las zonas en conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha explicado el portavoz de la aerolínea húngara, Andras Rado, en una rueda de prensa para presentar sus nuevas rutas desde el aeropuerto de Valencia, preguntado por si la guerra tendrá un impacto en su oferta de vuelos o si ya afecta a su suministro.

"Todavía no hemos cancelado ni un vuelo y no queremos cancelarlos, queremos hacer todo lo posible por los pasajeros porque muchos de ellos ya tienen las vacaciones contratadas", ha manifestado, y ha subrayado que por el momento Wizz Air no tiene problemas de desabastecimiento ni contempla una subida en el precio de los billetes a causa de la guerra.

Según ha indicado, actualmente están estudiando varias opciones ante el riesgo de falta de suministro, aunque confían en la previsión de que el estrecho de Ormuz se reabra "en unos días o semanas". También ha señalado la disponibilidad de combustible en los aeropuertos de España, Hungría o Italia.

En caso de problemas, ha apuntado como posibilidad cargar más gasolina en sus aviones para no tener que rellenar en un determinado aeropuerto, si bien ha reconocido que eso hace que sean más pesados y consuman más.

Paralelamente, el portavoz de Wizz Air ha resaltado que las aerolíneas tienen el precio de combustible "garantizado" en caso de subida, además de asegurar que su flota "no gasta tanto" como otras porque está compuesta por aviones más nuevos.

NO VUELA NI A ABU DABI NI A ISRAEL

Respecto a su oferta hacia Oriente Medio, ha explicado que han decidido no volar hacia Abu Dabi (Emiratos Árabes) hasta el próximo mes de septiembre, ya que en verano "hace muchísimo calor" y es una zona de guerra en los alrededores, y que los vuelos a Israel están cancelados hasta el próximo 6 de mayo. Una situación que revisan "cada día" para ver "si el alto el fuego se mantiene o no".

"Israel es un mercado importante para nosotros, pero si hay guerra y no es seguro, no lo es", ha añadido. Ha apuntado también a la existencia de negociaciones entre Israel y Wizz Air para que la aerolínea disponga de una base en este país, aunque por el momento no han fructificado.

Como consecuencia de la guerra, el portavoz ha asegurado que los destinos del Mediterráneo como España, Italia o Grecia se han convertido en 'refugios' alternativos a las zonas cercanas al conflicto para las vacaciones.

"Este verano mucha más gente quiere quedarse en Europa. Europa es seguro y muchos ya han comprado sus billetes", ha aseverado, y ha recomendado a los interesados en viajar a España "reservar los hoteles lo antes posible porque se van a llenar" en verano.

CONFLICTO RYANAIR-AENA

Por otro lado, preguntado por si la decisión de Ryanair de recortar plazas en aeropuertos españoles en señal de rechazo a las tasas aeroportuarias establecidas por Aena puede beneficiar a Wizz Air, el representante de la aerolínea de bajo coste se ha limitado a afirmar que están a favor de que haya competencia porque eso hace "bajar los precios" para los psaajeros y para los otros sectores. Ha remarcado que la firma irlandesa no es su único competidor, ni su negocio va "en contra" de ella.

"Si hay oportunidad, donde sea, vamos a añadir más frecuencias e inversiones", ha recalcado, para señalar que es algo que también depende de las negociaciones con los aeropuertos y de la demanda de los pasajeros.