Xàtiva acoge del 16 al 18 de abril las segundas jornadas 'Socarrades de Guitarra' en espacios emblemáticos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Xàtiva acogerá la próxima semana, del 16 al 18 de abril, la segunda edición de las Jornades Socarrades de Guitarra, una cita impulsada por el guitarrista británico Jonathan Ross Parkin que se desarrollará con actuaciones en espacios emblemáticos de esta ciudad como el claustro de l'Almodí, el Centre Cultural de Xàtiva o Sant Feliu.

Tras "el éxito de su primera edición", este encuentro, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, regresa "con una propuesta artística consolidada" y "situando su ciclo de conciertos como eje central de una celebración vibrante de la guitarra en toda su diversidad expresiva", según ha informado este consistorio en un comunicado.

El festival se inaugurará el jueves 16 de abril a las 19.30 horas en el claustro de l'Almodí, donde Jonathan Ross Parkin, actualmente residente en Xàtiva, ofrecerá un recital que refleja tanto su trayectoria internacional como su vínculo con la ciudad, ha detallado la administración local.

El programa incluirá música de su disco debut 'Alba Nova', así como obras de compositores reconocidos del repertorio de guitarra clásica para ofrecer al público "una experiencia íntima y evocadora".

El viernes 17 de abril, a las 19.30 horas, el Centre Cultural de Xàtiva acogerá "un cambio de registro con el concierto del guitarrista de jazz Carlos Medina".

"Conocido por su voz propia dentro de la escena jazzística contemporánea, Medina interpretará piezas de su último trabajo 'El salt del Cavall', junto con una selección de estándares del jazz", ha concretado el Ayuntamiento, que ha añadido que este concierto "promete una velada dinámica y atractiva que pone en valor la versatilidad de la guitarra más allá de la tradición clásica".

El certamen se clausurará el sábado 18 de abril a las 12.30 horas con un evento en la Ermita de Sant Feliu. La guitarrista Sara Guerrero ofrecerá el estreno de su nuevo proyecto, 'Platero, ¿y yo?', en colaboración con la narradora Nuria Miguélez.

Esta propuesta combinará la música española para guitarra con la poesía de Juan Ramón Jiménez, "creando una experiencia multidisciplinar que une literatura y música en uno de los espacios más icónicos de Xàtiva", ha destacado el consistorio.

Paralelamente al ciclo de conciertos, las jornadas Socarrades de Guitarra pondrán "un énfasis especial en la vertiente educativa y en la participación de la comunidad, ofreciendo una programación de actividades destinada a guitarristas de todas las edades y niveles".

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA

El viernes 17 de abril a las 11.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá un concierto didáctico dirigido a público escolar que estará a cargo de la Orquestra de Guitarres Andantino. El objetivo de esta actividad es "acercar el mundo de la guitarra a los más jóvenes de una manera accesible y participativa".

La programación educativa se completa con talleres especializados y clases magistrales impartidas por músicos profesionales. El mismo viernes 17 de abril, a las 17.00 horas, tendrá lugar un taller de improvisación.

El sábado por la mañana, de 9.00 a 12.00 horas, se ofrecerán sesiones dedicadas a la guitarra blues y a la guitarra tradicional valenciana, "aportando una visión enriquecedora tanto de las músicas contemporáneas como de las raíces propias".

"EVENTO CULTURAL DE REFERENCIA"

"Con una programación cuidadosamente diseñada y una clara apuesta por la formación, las Jornades Socarrades de Guitarra se consolidan como un evento cultural de referencia, invitando al público no solo a disfrutar de conciertos de alto nivel, sino también a profundizar en el arte de la guitarra", ha remarcado el Ayuntamiento de Xàtiva.