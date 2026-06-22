Xàtiva adjudica definitivamente las obras del Centro Raimon de Actividades Culturales - AJUNTAMENT DE XÀTIVA

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha adjudicado definitivamente las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara para la implantación del futuro Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC), una de las actuaciones estratégicas más importantes para el futuro cultural y patrimonial de la ciudad.

La obra ha sido adjudicada a la UTE Estudio Métodos de la Restauración SL - Torrescámara y Cía de Obras SA por un importe de 9.327.737 euros (IVA incluido). Una vez completado el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento ya ha establecido contacto con la empresa adjudicataria con el fin de coordinar los próximos pasos previos al inicio de los trabajos, que previsiblemente arrancarán a partir de septiembre.

El proyecto, obra de los prestigiosos arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos, permitirá recuperar y poner en valor uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), transformándolo en un espacio cultural de referencia con proyección valenciana y estatal, explica el consistorio.

Esta intervención contempla una actuación integral sobre el conjunto monumental, respetando su configuración histórica y arquitectónica, al tiempo que lo adapta a los nuevos usos culturales y ciudadanos.

El futuro Centro Raimon de Actividades Culturales albergará el legado del cantautor setabense Raimon y se concibe como un espacio destinado a la creación, la investigación y la difusión de la cultura y del patrimonio musical y literario valenciano. Las instalaciones acogerán exposiciones, conferencias, conciertos, actividades artísticas y programas de carácter educativo y divulgativo.

RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS HISTÓRICOS DEL MONASTERIO

La actuación contempla la recuperación de los espacios históricos del monasterio y su integración dentro de un recorrido funcional que conectará el conjunto monumental con la vida cultural de la ciudad. El acceso principal se mantendrá por la calle Montcada, preservando y restaurando los elementos patrimoniales más significativos de la fachada y de los espacios interiores.

El proyecto cuenta con diferentes vías de financiación, entre las que destaca la subvención de un millón de euros concedida por la Diputació de València dentro del Plan de Recuperación de Patrimonio Valenciano. Esta ayuda fue otorgada después de que la propuesta de Xàtiva obtuviera la máxima puntuación técnica entre los 63 proyectos presentados.

"Hoy es un día importante para Xàtiva porque la junta de gobierno ha adjudicado una de las obras de mayor trascendencia de los últimos años y que permitirá iniciar los trabajos el próximo mes de septiembre", manifiesta el alcalde de la ciudad, Roger Cerdà.

El primer edil destaca la doble vertiente de la intervención: "Con esta actuación seremos capaces de rehabilitar y poner en valor el Real Monasterio de Santa Clara y, al mismo tiempo, conseguir un centro cultural de referencia para nuestro territorio, el Centro Raimon de Actividades Culturales".