Xàtiva denuncia que la Generalitat "reclama el reintegro de su inversión" en la rehabilitación de Santa Clara

Interior Santa Clara - AYUNTAMIENTO XÀTIVA

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha denunciado que la Generalitat Valenciana ha reclamado el reintegro del dinero que había abonado hasta la fecha para la rehabilitación del Reial Monestir de Santa Clara --un total de 399.265,56 euros--, a los que critica que "pretende sumar los intereses de demora", según una resolución enviada este lunes, en la que muestra su intención de iniciar el procedimiento de extinción del convenio suscrito con el consistorio.

La corporación municipal ha expresado en un comunicado su rechazo "frontal" a esta decisión, que "perjudica gravemente los intereses de la ciudad, bloquando un proyecto estratégico ya en marcha y a punto de iniciar las obras".

En esta línea, recuerda que los fondos reclamados por la Generalitat "han sido ya ejecutados en el desarrollo de un proyecto redactado por los reconocidos arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos, con el que se plantea una intervención integral respetuosa con el valor patrimonial del edificio y orientada a dotar a este espacio Bien de Interés Cultural de nuevos usos vinculados a la cultura". Cabe recordar que se ha previsto, entre otras cuestiones, la implantación del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

Desde el gobierno municipal se considera "incomprensible" que la Generalitat "opte por extinguir un convenio vigente sin haber planteado ninguna alternativa real, especialmente cuando desde el pasado mes de diciembre se está a la espera de la remisión de un nuevo acuerdo anunciado por la propia administración autonómica".

Esta situación, sostienen, "deja al Ayuntamiento en una posición de incertidumbre, asumiendo en solitario la financiación de una actuación clave para la rehabilitación del patrimonio de la ciudad".

Desde el consistorio que dirige Roger Cerdà (PSPV)se subraya que la Generalitat es "plenamente consciente que el inicio de las obras es inminente y que los recursos públicos ya se han destinado a la redacción y ejecución del proyecto". A pesar de esto, no solo no se ha avanzado en la renovación del convenio, sino que se reclama la devolución de los importes ya invertidos, con intereses, "evidenciando una clara falta de voluntad para impulsar la rehabilitación del BIC de Santa Clara".

"NI UN SOLO EURO"

En esta línea, el equipo de gobierno lamenta que "desde la llegada del Partido Popular a las instituciones autonómicas la Generalitat no ha destinado ninguna inversión en Xàtiva". "Ni un solo euro", insisten.

"Y lejos de revertir esta situación, la decisión de extinguir el convenio supone otro agravio en nuestra ciudad. Después de dejar sin financiación el nuevo Palacio de Justicia, ahora quieren eliminar la rehabilitación de Santa Clara, uno de los edificios BIC más importantes de nuestra ciudad. Ese es el respeto que tiene el PP por el patrimonio local", ha reprochado el regidor de Hacienda de Xàtiva, Ignacio Reig.

El edil ha remarcado este es "un proyecto emblemático de revitalización de un edificio que estaba prácticamente en ruinas cuando fue adquirido para el Ayuntamiento y que ahora podría albergar dos servicios públicos importantísimos que revitalizarían la economía de Xàtiva y su núcleo antiguo".

El gobierno municipal ha anunciado que presentará las alegaciones correspondientes dentro del plazo establecido, con el objetivo de defender los intereses de Xàtiva y garantizar la continuidad de un proyecto fundamental para el patrimonio, la cultura y el futuro de la ciudad.