Xàtiva recuperará las competencias judiciales en violencia de género

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Xàtiva (Valencia) volverá a encargarse con carácter exclusivo, pero no excluyente, de los asuntos de violencia de género y violencia sexual cuando la víctima sea mujer, según establece el proyecto de real decreto del Ministerio de Justicia para la creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial.

En concreto, el proyecto modifica la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira establecida en el Real Decreto 954/2022, para lo que se limita la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira a ese partido judicial y Carlet.

De este modo, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva volverá a tratar con carácter exclusivo, pero no excluyente, los asuntos de violencia de género y violencia sexual cuando la víctima sea mujer. Con la finalidad de garantizar que el Tribunal de Instancia de Xàtiva cuente con los medios necesarios para asumir de nuevo esta competencia, este real decreto dota una nueva plaza judicial en su Sección Civil y de Instrucción.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva destacan que esta decisión supone "un paso de gran importancia para la ciudad y su entorno, ya que permite recuperar un servicio judicial esencial para la protección de las víctimas de violencia machista y para garantizar una justicia de proximidad". "La pérdida de estas competencias, acordada en 2022, generó desde el primer momento un amplio rechazo social e institucional en Xàtiva, con movilizaciones vecinales, concentraciones ciudadanas y una reivindicación constante por parte del Ayuntamiento, del colectivo jurídico y de diferentes entidades sociales", subrayan en un comunicado.

Además, recuerdan que el traslado de los casos a Alzira suponía "una dificultad añadida para las mujeres víctimas de violencia, obligadas a desplazarse fuera de su partido judicial, así como una pérdida de calidad en la atención y en la coordinación con los servicios sociales y de asistencia locales": "La recuperación del juzgado es, por tanto, el resultado de una lucha sostenida en el tiempo y de una reivindicación legítima".

"Es una magnífica noticia que, junto con la creación del quinto juzgado de instrucción, evidencia de forma clara la apuesta que el Gobierno de España hace por esta ciudad y por nuestro partido judicial --expresa el alcalde, Roger Cerdà--. Desde el año 2022 hemos venido reivindicando en todos los ámbitos la recuperación de estas competencias, pero es de justicia nombrar a la ministra Diana Morant y al propio ministro Félix Bolaños, quienes han atendido personalmente la reivindicación de esta ciudad, han sido sensibles y han entendido que se había cometido una injusticia con la retirada de las competencias para nuestros juzgados".

El primer edil sostiene que "con esta noticia, se acentúa aún más la necesidad urgente de dotar a Xàtiva de un nuevo Palacio de Justicia que responda al incremento y a la complejidad de las competencias judiciales del partido judicial". Por contra, lamenta "la decisión de la Conselleria de Justicia de no ejecutar el Palacio de Justicia proyectado en Santa Clara, una infraestructura que sí estaba prevista y dotada económicamente, y que ha sido aplazada de manera sobrevenida. Este retraso continúa condicionando gravemente el funcionamiento del servicio público de justicia y evidencia una falta de planificación y de compromiso con una ciudad que ejerce como capital judicial de la comarca".

"Ahora es aún más incomprensible la decisión de la consellera de tirar a la basura ocho años de trabajo para hacer el nuevo Palacio de Justicia en los terrenos anexos a Santa Clara --reitera--. Por eso le exigimos que reconsidere su decisión y que inicie inmediatamente los trabajos de ejecución de los contratos de demolición y arqueología con el fin de poder comenzar cuanto antes la construcción del nuevo Palacio de Justicia".

"REIVINDICACIÓN IRRENUNCIABLE" PARA LA GENERALITAT

Por su parte, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, valora positivamente la creación una nueva unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer en la capital de La Costera. Según expone, en 2022, el partido judicial de Xàtiva perdió esta unidad "como consecuencia de la comarcalización, una reforma que supuso la desatención y desprotección de las víctimas durante cuatro años, presentando más obstáculos y dificultades en la consecución de justicia y fomentando la revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno".

"Desde la Conselleria hemos estado muy comprometidos y reivindicativos con la recuperación de esta unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer, porque fue un error imperdonable del Botànic que han tenido que revertir ellos mismos desde su propio partido. Cada vez que he tenido ocasión he trasladado al ministro Bolaños de la imperiosa necesidad de recuperar esas competencias en el partido judicial de Xàtiva, así como también se ha venido trasladando en las misivas remitidas al Ministerio", subraya la titular de Justicia.

Y recalca: "Esta reivindicación era irrenunciable, contaba con el apoyo de la Generalitat y con el consenso de las fuerzas políticas locales y era defendida por los profesionales de la abogacía a través del ICAV y por otros operadores jurídicos implicados. Nos tenemos que felicitar por resistir, por no cejar en nuestro empeño de revertir una situación injusta que se produjo con la pérdida de estas competencias con la comarcalización. Y lo hemos conseguido yendo todos a una, y hemos conseguido que Xàtiva pueda contar de nuevo con los medios necesarios para dar la cobertura jurídica y asistencial que precisan y merecen las mujeres víctimas de violencia de género".