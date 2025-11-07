Xixona inaugura la Navidad en noviembre con el encendido de las luces

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Xixona ha dado este viernes por la noche la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de las luces y la inauguración del Betlemet, un acto que se celebra por primera vez el 7 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turrón.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera, ha asegurado que "el espíritu de la Navidad se vive de forma especial en Xixona porque la Navidad empieza aquí antes que en ningún otro sitio", ha señalado el consistorio en un comunicado.

"Realmente, empieza mucho antes, cuando se intensifica la producción de turrón y dulces navideños", ha insistido. Así, ha explicado que encender las luces de Navidad e inaugurar el Betlemet en el Día Mundial del Turrón es "una forma muy simbólica de unir nuestras dos grandes señas de identidad: la tradición turronera y el espíritu navideño que distingue a nuestro pueblo".

Por su parte, la concejala de Turismo, María Núñez, ha apuntado que el Día Mundial del Turrón tiene un "significado especial" para Xixona. "Nos recuerda quiénes somos y lo que representamos en el mundo", ha expresado.

En este sentido, ha recordado que esta celebración, impulsada por primera vez en 2021, "se ha consolidado como una oportunidad para poner en valor el turrón elaborado en Xixona y "reforzar el papel del municipio como referente mundial del sector".

De esta forma, la inauguración del Belén y el encendido de las luces marcan el inicio de un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos. La programación del Día Mundial del Turrón incluye degustaciones, actividades infantiles, visitas guiadas, talleres y actuaciones musicales.

Entre las propuestas más esperadas figura la visita al Betlemet y las primeras fotografías junto al belén de tamaño natural instalado en la calle Francesc Nicolau Mira Miralles, a la entrada del municipio desde Alicante, que recrea las escenas del nacimiento, la adoración de los Reyes Magos y la anunciación a los pastores.

El consistorio ha señalado que el Betlemet se ha convertido en uno de los escenarios más fotografiados de la Navidad jijonenca y "forma parte de la experiencia navideña que caracteriza a Xixona y preludia otros eventos destacados", como el tradicional Concierto de Navidad de la Agrupación Artístico-Musical El Trabajo, que se celebrará en el ADDA el 29 de noviembre, y la Feria de Navidad, del 4 al 8 de diciembre.