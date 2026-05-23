Xtra2 UPV presenta 'Lince', su nuevo avión bimotor con el que competirá este verano en la Air Cargo Challenge 2026

Lince - UPV

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Xtra2 UPV, perteneciente al programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha presentado su nuevo prototipo de aeronave para la Air Cargo Challenge 2026, una de las competiciones universitarias de ingeniería aeronáutica más prestigiosas y exigentes del mundo.

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo técnico formado por once estudiantes de distintas titulaciones, que abarcan desde la Ingeniería Aeroespacial, Telecomunicaciones y Geomática y Topografía, hasta Electrónica y Diseño Industrial, tal como ha indicado el centro universitario en un comunicado.

Este equipo ha sido responsable del diseño, el desarrollo y la fabricación del prototipo que representará a la universidad en la competición.

EL OBJETIVO, MEJORAR SU 5º PUESTO ANTERIOR

La Air Cargo Challenge reúne cada dos años a universidades de todo el mundo con el objetivo de diseñar y construir aeronaves capaces de maximizar el rendimiento en misión, optimizando la eficiencia, aerodinámica, la resistencia estructural y la capacidad de carga.

Además del comportamiento en vuelo, el jurado evalúa la calidad del diseño, la documentación técnica y el enfoque ingenieril de cada equipo.

El nuevo prototipo de Xtra2 UPV, denominado Xtra-28 o 'Lince', supone un "avance significativo" en la evolución del proyecto iniciado en 2018, consolidándose como uno de los referentes universitarios en España en este tipo de competiciones.

En la última edición, el equipo alcanzó la quinta posición, el mejor resultado obtenido por un equipo español en la historia del certamen, un logro que reconoce el alto nivel técnico y organizativo del grupo. Reto de ingeniería integral

El desarrollo del 'Lince' ha supuesto un reto de ingeniería integral que ha dado lugar a un avión bimotor de 2,39 metros de envergadura, 2,16 metros de longitud y tres kg de peso en vacío. Su estructura ultraligera le permite transportar hasta 15 latas y soportar cargas superiores al doble de su propio peso, además de alcanzar velocidades punta superiores a 150 km/h y maximizar la distancia recorrida en misiones de 120 segundos.

El equipo destaca también el valor formativo del proyecto y su compromiso con la continuidad, con el objetivo de consolidar una comunidad de aprendizaje que permita a nuevas generaciones de estudiantes participar en proyectos de ingeniería aplicada de alto nivel.

Con la presentación del nuevo prototipo, Xtra2 UPV inicia la fase final de preparación para la Air Cargo Challenge 2026, que se celebrará en Stuttgart (Alemania), donde competirá con universidades de todo el mundo en un entorno altamente técnico y competitivo.

El proyecto se enmarca en el compromiso de la UPV con el aprendizaje basado en proyectos reales, fomentando la innovación, el trabajo en equipo y la transferencia de conocimiento entre estudiantes.