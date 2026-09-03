El XVI Russafa Escènica, centrado en lo sagrado y lo profano, ofrece 23 piezas de teatro, circo, danza y títeres

Presentación de la XVI edición de Russafa Escènica-Festival de Tardor. - RUSSAFA ESCÈNICA

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVI festival Russafa Escènica-Festival de Tardor de València ofrece en esta nueva edición, del 16 y al 27 de septiembre, 23 espectáculos de breve y larga duración de disciplinas como el circo, la danza, las artes vivas, el cabaré, los títeres, y el teatro de texto, objetos, musical y físico. A esto se unen diez actividades que promueven la profesionalización de los creadores emergentes.

Esta edición se celebrará bajo el lema 'Sagrada y Profrana', "dos conceptos tradicionalmente opuestos que en la sociedad contemporánea han dejado de ser irreconciliables porque lo que se considera sagrado se ha extendido a muchos más aspectos que lo puramente religioso y lo que antes se censuraba como una perversión --la carnalidad, la diversión o el exceso-- ahora está al orden del día y es aplaudido en muchas ocasiones".

La programación, que en esta ocasión incluye 14 estrenos absolutos, mantiene funciones en espacios no convencionales del barrio valenciano de Russafa y en otros vinculados a salas privadas y públicas de la capital valenciana. Además, las iniciativas llegarán a diferentes localidades de la provincia de Valencia con el programa 'ViaEscènica'. En el XVI Russafa Escènica, que tiene un coste total de 143.000 euros, participarán unos 120 profesionales.

El nuevo festival se ha presentado este jueves en un acto en el Centre Cultura La Beneficiència de València en el que han participado su director artístico, Jerónimo Cornelles, y su coordinadora de actividades, Úrsula Vandenberghe, junto al responsable de Cultura en la Diputació de València, Francisco Teruel; el edil de Acción Cultural en la capital valenciana, José Luis Moreno; la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Mª José Mora; y la directora de Escalante Centre Teatral, Marylène Albentosa.

Todos ellos, han destacado que Russafa Escènica es una cita con la que se da inicio al nuevo curso cultural en València y han resaltado su consolidación año tras año, así como que haya logrado "poco a poco ampliar sus fronteras", desde el barrio de Russafa en el que nació, y salir de la ciudad.

El director artístico, que ha precisado que desde sus inicios hasta ahora se ha llegado a los 320 espectáculos, a tener más de 87.000 espectadores y a más de 4.000 funciones, ha agradecido el respaldo que el certamen recibe de distintas instituciones --como la Generalitat, la Diputació, el de València y otros ayuntamientos--, "independientemente del signo político" que tengan, al igual que el apoyo de todos los que hacen posible el festival.

Jerónimo Cornelles ha incidido en el apoyo recibido por parte de la Diputació, desde Cultura y Teatros, en esta ocasión y ha dicho que sin él "esta edición no hubiera salido", al tiempo que ha asegurado que "el sostenimiento de la estructura" de Russafa Escènica está "en peligro cada año". En esta línea, ha apuntado que no solo hay que tener en cuenta los espectáculos que ofrece sino el personal, las labores de producción, comunicación y otras que debe atender para ser posible cada ejercicio.

"NUEVAS FÓRMULAS MÁS ATREVIDAS"

Cornelles ha aludido a las "dificultades" que para cada edición encuentra la organización del festival y ha invitado a las administraciones a buscar "nuevas fórmulas de colaboración más atrevidas"

En 2026, el 56% del presupuesto depende de la orden de ayudas del IVC a festivales que todavía no se ha resuelto, han indicado desde el certamen, además de decir que "la pasada edición, justo después de acabar, publicaron la resolución" y subrayar que "trabajar así es muy complejo porque no sabes con qué dinero vas a contar mientras diseñas la programación" e, "incluso cuando ya está en marcha".

"Se trabaja a ciegas", ha apuntado el director artístico a pesar de que el de Russafa Escènica es un modelo "sólido" que "ha sido imitado en otras ciudades de España" y que aparece "en el 'top ten' del Observatorio de la Cultura estatal que cada año publica la Fundación Contemporánea, por delante de muchas instituciones y festivales institucionales valencianos".

Desde este certamen han lamentado "aún así, en el ámbito local, autonómico y provincial", se le "continúan denegando la solicitud de una ayuda nominativa que sí tienen otras iniciativas".

Sus representantes han comentado que las obras breves, en espacios no convencionales del barrio de Russafa, son el "sello distintivo del festival" como "un formato para dar a los creadores más jóvenes las oportunidades que no encontraban en una escena olvidada por parte de la administración" y han asegurado que se mantiene esa esencia.

'VIVEROS'

De este modo, en 2026 contará con diez espectáculos breves que conforman la rama de la programación llamada 'Viveros'. La música tendrá presencia en 'Sr. Bien', de Gabriel Soler; en el cabaré sobre la mercantilización de la fe 'El milagro', de Suspendidas Teatro; y en la tragicomedia musical 'Santa', de María Sáez y Ana Dayo.

El mundo del meme se explorará a través del cuerpo en la pieza de danza 'Mi cara cuando' de Julia Zac. Y las consecuencias del apocalipsis centrarán la comedia 'Enlatados', de Volvoreta e inspirada por el videojuego 60 Minutes. El teatro físico vertebra una propuesta sobre la culpa y la sarna, 'Dalt del més Amunt', de Misèria i companyia, han detallado.

La familia se cuestiona como vínculo sagrado en la tragicomedia 'Màret', de Típica Tópica. Esta programación la completan una aventura espacial y futurista en la pieza de títeres para todos los públicos 'Peter Pank', de Karurosu Teatro; y el monólogo 'Forastero forastero', de Hu Zhao.

'BOSQUES'

En la rama de la programación 'Bosques', con espectáculos de larga duración, este año se incluyen 13 propuestas de formaciones internacionales, nacionales y autonómicas, con tres estrenos en la Comunitat Valenciana y dos en València.

Escalante, a través de su escenario en la Nau 3 Ribes, se ofrecerá la experiencia gastroescénica 'Teatre de Mangiare' (Teatredelle Ariete, Italia); 'De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge' (Teatre Sense Concessions, Cataluña); 'Alboroto' (Truca Circus, Andalucia); la versión larga de NoDiva (LaEstal, CV).

En Sala Russafa se podrá ver 'Las que tiran del carro' (CIA. Patio de Vecinas y Frescultura, CV) y 'Ahlam, soñar con una vida' (Asociación Comité Español de la UNRWA y Hermanas Picohueso, Baleares). Y en La Rambleta, 'El testamento' (Zum Zum, Catalunya), mientras que Teatro Círculo acogerá 'Solo quería BAILAR' (Olalla Hernández, Andalucía).

La Beneficència presentará de la obra de títeres 'Historia de un calcetín' (La Canica, Madrid). Con la colaboración del Centre del Carme Cultura Contemporània se celebrará la segunda edición del ciclo 'REvisitar', para dar "una nueva mirada a espectáculos que marcaron pasadas ediciones" de Russafa Escènica.

Además, se contará con herramientas para la formación y profesionalización con talleres de creación de artes vivas, danza, escritura. Este año se suma la actividad de mediación 'Clínica de espectadores'.