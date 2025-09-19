Las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses llevan a Moixent a la época ibérica

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Prehistòria de València, en colaboración con el Ayuntamiento de Moixent, celebra este fin de semana, 20 y 21 de septiembre, las XVIII Jornadas de puertas abiertas en la Bastida de les Alcusses 'Viu un cap de setmana amb els ibers'.

Este año, la cita, que lleva por título 'La Bastida en todos los sentidos', darán a conocer, de la mano de varios personajes y haciendo uso de los cinco sentidos, algunos aspectos de la vida cotidiana de los iberos que habitaron La Bastida hace más de 2.500 años.

Los horarios de visita son sábado día 20 por la mañana y tarde y domingo 21 por la mañana. Además, en el Museu Arqueològic Municipal de Moixent también se podrá participar en talleres didácticos, así como en una gincana y en una visita guiada con scape room, informa la Diputació de València en un comunicado.

El delegado del área de Cultura de la corporación provincial, Paco Teruel, ha apuntado que "un año más, el Museu de Prehistòria y el Ayuntamiento de Moixent, proponen una actividad cultural y lúdica que permite conocer el patrimonio ibérico de una manera lúdica y muy atractiva pensada para todos los públicos".