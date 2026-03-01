La XX Cursa de les Dones da inicio en Castelló a un mes de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

La XX Cursa de les Dones - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una marea rosa ha recorrido esta mañana las principales calles de Castelló de la Plana con motivo de la XX Cursa de les Dones, una cita "ya consolidada" que ha dado inicio a la programación de actividades organizadas por la concejalía de Igualdad, dirigida por la alcaldesa, Begoña Carrasco. Esta programación abarcará todo el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La marcha, de carácter no competitivo y con un recorrido de tres kilómetros, ha tenido su salida y meta en el parque Ribalta y ha transcurrido por distintas calles del centro de la ciudad. En total, se han inscrito 4.000 personas en este iniciativa.

Begoña Carrasco ha estado acompañada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, así como otros miembros de la corporación municipal, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Estamos aquí porque ya hemos recorrido un largo camino, pero todavía nos queda mucho por avanzar en la conquista de la igualdad", ha declarado la alcaldesa. "Como hemos demostrado siempre, juntas llegamos más lejos, juntas somos más fuertes, así que adelante, valientes", ha añadido.

LA PROGRAMACIÓN

La XX Cursa de les Dones ha sido el acto encargado de abrir la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que continuará tras las fiestas de la Magdalena. El 18 de marzo proseguirá con el acto institucional para hacer entrega del Premio Olimpia a Salomé Esteller, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón.

Durante este evento, también se entregarán los galardones del XXXIII Concurso de Relatos, en el que han participado 128 obras procedentes de distintos puntos de España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal. El primer premio ha sido para 'Las que oyen el ruido del mar', de Ester Lorente Peñalva; el segundo, para 'Mosquits de dos rodes', de Diana Giménez Gil; y el accésit, para 'Noventa y tres', de Pilar Díaz Romero.

La programación se completará con propuestas culturales y formativas como el recital 'Poesía de Mujer', protagonizado por la actriz Charo López junto al pianista José Manuel Cuenca y el barítono Luis Santana. Así como talleres participativos de creación de un mural cerámico contra la violencia hacia las mujeres y un taller de autodefensa feminista.

Además, el Teatro del Raval acogerá la proyección de la película 'Casa en flames'. Finalmente, las actividades continuarán en el mes de mayo con una nueva edición de la Escola de Igualdad, con el objetivo de "seguir fomentando la formación y la sensibilización en materia de igualdad".