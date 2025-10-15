Los yacimientos arqueológicos de Caudete de las Fuentes y Ademuz celebran jornadas de puertas abiertas el fin de semana

Caudete de las Fuentes y Ademuz celebran las jornadas de puertas abiertas de sus yacimientos arqueológicos - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

Los yacimientos arqueológicos de las localidades valencianas de Caudete de las Fuentes y Ademuz celebrarán este fin de semana las jornadas de puertas abiertas, que incluirán visitas y actividades para todos los públicos.

En concreto, Caudete de las Fuentes realizará este fin de semana la 21ª edición de las Jornadas de puertas abiertas al yacimiento ibérico de Kelin que, con el título 'La infancia en Kelin', ofrece visitas al yacimiento y a su museo, así como una amplia programación lúdica y festiva.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ademuz (Valencia) ha preparado las Jornadas Íberas de La Celadilla, que tendrán lugar también los días 18 y 19 de octubre y que incluirán actividades para todos los públicos, según ha informado la Diputació de València en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que la corporación, a través de su área de Cultura, "promueve la realización de actividades culturales y de difusión del patrimonio arqueológico en los municipios valencianos mediante el mantenimiento de servicios de visitas turísticas y didácticas".

Para ello, la corporación provincial destina una línea de subvenciones "con el fin de colaborar en la financiación de acciones de difusión y conservación del patrimonio arqueológico de gran relevancia cultural y social", ha destacado.

'LA INFANCIA EN KELIN'

Los participantes en las jornadas de Caudete de las Fuentes, durante los días 18 y 19 de octubre, podrán recorrer el yacimiento y participar en las actividades organizadas por el ayuntamiento, el Museu de Prehistòria de la Diputació de València y la Universitat de València (UV). Además de las visitas, habrá demostraciones de talleres de cerámica y acuñación de monedas, así como la Biblioteca Infantil del Museu de Prehistòria, en el Paseo de la Alameda.

Los visitantes también podrán conocer en el propio yacimiento cómo vivían los iberos, especialmente sus niños, de la mano de personajes de la época. Las jornadas desgranarán la vida en Kelin, la indumentaria de sus habitantes y los juegos, entre otros aspectos de su vida cotidiana, además de dar a conocer cómo la investigación arqueológica permite descubrir todos estos datos.

Estos mismos aspectos serán presentados en la Colección Museográfica Luis García de Fuentes, a través de la "excepcional colección de piezas" que reúne, y en las demostraciones desarrolladas en el Paseo, con el fin de ofrecer una visión "completa y atractiva" de esta sociedad del pasado.

El yacimiento de Kelin es una antigua ciudad ibérica amurallada de los siglos VII a I a. C. que, asentada sobre una suave loma muy próxima a Caudete de las Fuentes, controlaba un extenso territorio del interior de la provincia de Valencia. Los restos arqueológicos ocupan toda la superficie del promontorio, que alcanza una extensión de unas diez hectáreas, aunque sólo se ha excavado parcialmente.

Actualmente se pueden visitar dos sectores que muestran la trama urbana de dos épocas diferentes: una protoibérica (siglo VII a. C.) y otra ibérica plena (siglos IV-II a. C.).

La Diputació de València financió durante más de 20 años las campañas de excavación, así como la restauración y puesta en valor del poblado ibérico de Kelin y el proyecto de renovación de su colección museográfica. El yacimiento forma parte de la Ruta dels Ibers de València, y ofrece visitas guiadas/concertadas a lo largo de todo el año.

JORNADAS ÍBERAS DE LA CELADILLA

Por su parte, el Ayuntamiento de Ademuz, a través de su equipo de Turismo, ha preparado las Jornadas Íberas de La Celadilla, con la colaboración del área de Cultura de la Diputació y del Museu de Prehistòria. Tendrán lugar también los días 18 y 19 de octubre, en el área recreativa de Los Arenales de Ademuz.

El poblado, parcialmente consolidado y musealizado, forma parte de la Ruta dels Ibers del área de Cultura de la Diputació de València. El Ayuntamiento de Ademuz recibe anualmente una subvención para su conservación y apertura al público, con la que ofrece un servicio de visitas guiadas con reserva previa durante todo el año, en el marco del programa de experiencias de 'Ademuz con los 5 Sentidos'.

Las Jornadas Íberas de La Celadilla, "que pretenden reivindicar el legado de la civilización íbera en nuestra tierra", incluyen actividades para todos los públicos, como visitas teatralizadas, talleres, charlas y gastronomía temática, entre otras.

Asimismo, destacan las visitas que recrearán el modo de vida íbero en La Celadilla, con una puesta en escena inmersiva para acercar la historia a los asistentes, así como las demostraciones y talleres sobre el trabajo del hierro en la antigüedad.

Además, diferentes establecimientos de la localidad se han sumado este año al evento y ofrecerán menús especiales con recetas inspiradas en la gastronomía íbera.

El yacimiento de la Celadilla es un poblado ubicado en una elevación que domina toda la vega del Turia de Ademuz. Los íberos construyeron un recinto amurallado y casas que fueron totalmente destruidas por un gran incendio a mediados del siglo IV a. C. Con toda probabilidad, el fuego fue consecuencia de un asalto violento en el cual perecieron un buen número de sus habitantes, parte de cuyos esqueletos han aparecido diseminados por sus calles y casas en las excavaciones.

Por ello, su conservación y recuperación en un yacimiento de época ibérica es algo "totalmente excepcional", ya que los ritos funerarios incluían la incineración y la inhumación en lugares fuera del área habitada; de ahí el interés y la singularidad del poblado de La Celadilla en el conjunto de asentamientos ibéricos en tierras valencianas.