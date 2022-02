Yasmina Benabdelkrim eleva el desecho a arte en una muestra fotográfica en el Jardí Botànic de València

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de València exhibe la exposición 'Tierra Dorada, explorando el universo del compost', en la que la artista Yasmina Benabdelkrim experimenta con una serie de instantáneas tomadas a ese residuo que va al contenedor marrón de nuestras calles, el orgánico, y que podemos transformar en material muy útil si se composta.

Esta muestra de fotografía, que ocupará la Estufa Fría hasta el 1 de mayo, está estucturada en las series 'The golden Waste' (2018-2021), 'Scans' (2020-2022) y 'Tropical Scientist' (2022). Las dos primeras capturan las esculturas efímeras creadas con materia orgánica generada en València (España), Jalisco y Oaxaca (Mexico), y la tercera es su pieza visual más reciente, que se adentra en el movimiento que surge al sumergir las esculturas en un ambiente líquido, recreando un nuevo mundo de texturas, formas y colores.

Y es que, para detener el proceso de descomposición, Benabdelkrim congela el residuo orgánico permitiéndole capturar las (des)composiciones en su forma original, o manipularlas en el scanner a posteriori. Mediante este último proceso, es capaz de crear una ilusión óptica que evoca a los microorganismos que transforman el bioresiduo en compost.

Así, el espectador puede "sumergirse en la necesidad de la artista de capturar, enaltecer y compartir la grandeza que hay en el compostaje, en este proceso de la naturaleza que devuelve a la tierra aquellos restos de comida que ya no aprovechamos".

"Exponer en el Botánico es la mayor coherencia que el proyecto necesita", explica en un comunicado Benabdelkrim, que añade que es "un lugar dedicado al cuidado de las plantas, la tierra, que se corresponde con los valores con los que produzco mi arte y desarrollo mi práctica artística".

Para la autora tiene también valor que el Jardín no sea un museo al uso, y que lo visite la gente con un interés común hacia lo verde. "Lo que más me gusta es que para llegar a la sala tengas que atravesar todo el Jardín, un recorrido que habla también de la exposición, del respeto a la tierra, de devolver y agradecer. Mi obra no podría estar en mejor lugar de Valencia para ser expuesta por primera vez", declara.

La exposición está comisariada por Mirelva Berghout, que desarrolla talentos emergentes en fotografía. La especalista afirma que "el trabajo de Benabdelkrim posee la habilidad no solo de transformar el residuo orgánico en algo estético, sino también ofrece al espectador algo que cuestionar y aprender sobre la tierra y nuestra manera de devolverle lo que hace por nosotros". Para ella, la mezcla de una escultura efímera orgánica combinada con la técnica de fotografía hace perdurar en el tiempo el inicio del proceso de descomposición.

"HERMOSA SIMBIOSIS"

"Me gusta la yuxtaposición entre el hecho de que ella hace algo muy terrenal, arraigado en emociones, donde usar la técnica de la fotografía para capturar ese momento, y de ello sale una hermosa simbiosis", argumenta Berghout, "creo que de esa manera dos componentes se unen maravillosamente". "Lo que hace Yasmina ha evolucionado en el tiempo, pero ha conseguido fundar algo verdaderamente suyo, y que se comunica a través de lo que ella representa como persona, su filosofía", explica la comisaria.

Yasmina Benabdelkrim es una artista multidisciplinar autodidacta de ascendencia española-argelina. Después de finalizar sus estudios en L'Ecole de la Chambre Syndical, trabajó como estilista y directora creativa en París y Nueva York para varias publicaciones de renombre internacional. Dada su necesidad de trabajar con diferentes disciplinas, Benabdelkrim empezó a desarrollar su práctica artística.

Como resultado, ha desarrollado una serie de obras que insinúan de manera desinhibida, aunque crítica, problemas ambientales y sistemáticos de la sociedad en la que vivimos. En 2020 el trabajo de Benabdelkrim fue seleccionado por 1854 Media "British Journal of Photography" para formar parte de su exposición inaugural "Decade of Change" en Hong Kong en 2020 y Nueva York en 2021.