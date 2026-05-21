Yrsa Sigurdardóttir: "El libro más difícil de escribir es el que sigue al que ha tenido mucho éxito"

Archivo - La escritora islandesa Yrsa Sigurdardóttir - LILJA BIRGISDÓTTIR - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora islandesa Yrsa Sigurdardóttir asegura que "el libro más difícil de escribir es el que sigue al que ha tenido mucho éxito, porque no quieres hacerlo peor ni decepcionar al lector y que piense que ha perdido el tiempo, que es algo muy valioso".

Así lo ha manifestado, en una entrevista con Europa Press, la popular autora, que regresa a las librerías con 'El castigo' (Destino), segunda entrega de la serie protagonizada por la psicóloga infantil Freyja, que se inició con 'El grito'. Precisamente por esta obra, recoge el premio Best Novel 2025 en el festival VLC Negra.

En esta nueva novela, marcada por la sombra del pasado y la venganza, la acción se remonta a 2006, cuando unos niños entierran una cápsula del tiempo en el patio de una escuela. Diez años más tarde, al abrirla, descubren una carta que predice la muerte de seis personas. A partir de ahí se da inicio a una oscura investigación.

Sigurdardóttir, a la que se le ha otorgado el apelativo de "reina islandesa del misterio", cree que el 'noir' nórdico ha evolucionado en los últimos años desde su 'boom' mundial. "Ahora es más diverso, ya que hay autores de diferentes países, como Finlandia, Noruega, Suecia o Islandia, con sus propias particularidades, y se ha vuelto más psicológico y menos policial", observa.

Sin embargo, se mantiene la típica ambientación helada. Preguntada por si los climas más cálidos, como el valenciano, le inspiran otro tipo de historias, declara divertida que "aquí ya hay muy buenos escritores". "Y no necesitan que yo escriba algo de València porque ellos harían un trabajo mucho mejor que yo", apostilla.

Desde que en 2005 esta ingeniera civil de formación decidiera dedicarse plenamente a la literatura, ha madurado también desde el punto de vista literario y ha cambiado desde el personal. Explorar el lado oscuro del ser humano para documentar sus obras "por supuesto" que le afecta, reconoce, al tiempo que dice entre risas: "Creo que yo antes era mejor persona".

La narradora da mucha importancia a la "credibilidad" de los personajes y por eso trabaja sus creaciones con detalle. Además, subraya que "la clave es tratar a esos personajes, que son las víctimas, con respeto".

LAS "GRIETAS" DE LA SOCIEDAD

Por otro lado, defiende a la novela negra como una gran herramienta para evidenciar las "grietas" de la sociedad y poner el foco en personajes perdedores que se mueven en los márgenes.

Yrsa Sigurdardóttir (Reikiavik, Islandia, 1963) irrumpió en el panorama inbternacional de las letras con su primera novela, 'El último ritual', un fenómeno editorial publicado en más de 30 territorios.

Desde entonces, ha sido reconocida con los premios más prestigiosos del género, entre ellos, el Petrona Award o el Blood Drop a mejor Novela negra de Islandia hasta en tres ocasiones, además de ser finalista del Glass Key o del International Dublin Literary Award.

Con 'El grito' abrió la serie protagonizada por la psicóloga infantil Freyja, reconocida como Mejor Novela Negra por la Academia danesa, Premio Blood Drop y seleccionada como una de las mejores novelas negras de los últimos años según el Sunday Times. 'El castigo' es la nueva entrega de esta serie que tendrá seis volúmenes.