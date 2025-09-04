La zona de costa de Pilar de la Horadada (Alicante) se queda sin agua potable tras la rotura de una tubería

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La zona de costa de Pilar de la Horadada (Alicante) se ha quedado sin agua potable tras la rotura de una tubería principal de abastecimiento de la red general que afecta a los núcleos de El Mojón, Las Villas, Las Higuericas, Torre de la Horadada, Río Mar y Mil Palmeras.

Así lo ha informado este jueves el ayuntamiento de la localidad a través de redes sociales, donde ha señalado que Acciona está trabajando para "restablecer cuanto antes" el suministro en colaboración con el consistorio.

Desde las 08.00 horas de este jueves, "mientras se restablece el servicio", aquellos ciudadanos que lo necesiten pueden rellenar botellas de agua potable en la plaza Sánchez Lozano, en Torre de la Horadada, y el recinto ferial de Pilar de la Horadada. También se ha habilitado un punto de aseo personal en el pabellón municipal del polideportivo del municipio.