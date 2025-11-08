'Zoom' analiza la absolución del único acusado del caso Sala y los "riesgos" de los jurados populares

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Zoom' ofrece este lunes 10 de noviembre, a las 22.30 horas, la última parte del análisis del caso Sala, sobre el crimen de María de Carmen Martí, la viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM, y que analiza la absolución de su yerno, Miguel López, único acusado del asesinato, y los "riesgos" de los jurados populares.

En un comunicado, la radiotelevisión valenciana ha señalado que este caso llamó la atención de los medios de comunicación porque "tenía todos los ingredientes para ser noticia y portada".

Debido a esa sobreexposición mediática, el abogado de Miguel López, el yerno de la víctima y único acusado, pidió que el caso fuera enjuiciado por un tribunal profesional, pero no fue así: lo hizo un jurado popular. Así, nueve ciudadanos tuvieron que decidir si Miguel López era culpable o no del asesinato de su suegra.

Zoom, presentado por Jose Sáez, indaga si todo el mundo puede ser jurado popular y si quiere esa responsabilidad. El pasado lunes, Zoom recordó el crimen de Mari Carmen Martínez, y la acusación de Miguel López como supuesto causante del asesinato de su suegra.

Siguiendo la historia, este lunes repasará como fue aquel juicio. El programa, producido por Secuoya Studios para À Punt, resolverá las dudas que surgieron con el caso: ¿Es posible que los miembros del jurado pierdan de vista la presunción de inocencia? ¿Pueden estar influidos por todo el que se haya dicho y escrito? ¿Estaban preparadas esas personas para decidir el futuro del acusado?

El episodio descubrirá que el trabajo de un jurado popular "no es tan sencillo como parece en la ficción". Ante la negativa del acusado a declarar, el tribunal popular escuchó a los 95 testigos del juicio.

Una de las claves fue determinar la hora del crimen, punto en que los expertos no conseguieron ponerse de acuerdo. Por lo tanto, los nueve ciudadanos del jurado tampoco. Sin pruebas de ADN, sin rastro de pólvora, sin el arma del crimen, sin imágenes ni testigos del asesinato, el jurado popular llegó a un veredicto que no fue el definitivo. Zoom explica los motivos este lunes.