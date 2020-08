Los hoteleros de la Comunitat miran con incertidumbre al otoño en un agosto "imposible de salvar"

La costa mantiene su ocupación "bastante bien" entre el 65 y 70% pero las cuarentenas europeas y las medidas cambiantes auguran cierres

Los hoteleros ya miran con "preocupación e incertidumbre" hacia el otoño, tras un agosto en el que los establecimientos de costa, sol y playa que han podido reabrir han logrado mantener "bastante bien" su ocupación, con cifras que oscilan entre el 65% y el 70% de sus plazas disponibles, aunque no han funcionado tan bien otros destinos, como es el caso de las ciudades.

El sector ya hace balance de un "verano fatal" y aunque la segunda quincena de agosto aún "está por vender", los continuos cambios en las medidas restrictivas, la inclusión de España en la 'lista negra' de destinos en diversos países europeos o las cuarentenas obligatorias ya han provocado "algunas cancelaciones".

En cualquier caso, "dos o tres semanas no arreglan medio año" golpeado por la Covid-19, apunta el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos (CET-CV), Luis Martí, quien ya admite a Europa Press que su esperanza de que septiembre se convirtiera en una prolongación de agosto "no va a poder ser". Así, el presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC), Toni Mayor, augura ya "algún cierre" en otoño si la situación no remonta.

Para el responsable de CET-CV, no son las últimas medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad lo que perjudica el futuro del turismo, sino el modo en el que se anuncian y justifican, su "improvisación". A su juicio, "bien vendidas" no acarrearían mayores problemas pero "el cambio de reglas a mitad camino" genera "miedo, desconfianza y la gente no viaja".

Además se ha mostrado "perplejo" porque para estas nuevas restricciones no se haya consultado al sector y se haya optado por "soltar una bomba" a antes de un fin de semana tan señalado como es el del 15 de agosto.

Con ello, la segunda quincena del mes que ahora arranca se encuentra "absolutamente comprometida, con más incertidumbres que certezas", ha dicho, y más teniendo en cuenta que la mayoría de establecimientos ofrecen ahora facilidades para cancelar hasta el último momento.

En todo caso, es el litoral de la Comunitat con hoteles y piscina los que mejor han funcionado e incluso han recibido un mercado nacional de gente joven y parejas con niños que hasta la fecha no había sido tan masivo que desde Hosbec, Toni Mayor, espera poder fidelizar para el año que viene.

No obstante, si el turismo internacional no regresa, hay establecimientos que tendrán que cerrar a final de mes, puesto que "no hay para todos este verano", ha admitido. Según Mayor, las pérdidas este año son "totales por todos lados" pero cree que es momento de "solidaridad" y de "ser generosos".

50 EMPRESAS HOTELERAS Y TURÍSTICAS ACREDITAN ESTRICTOS PROTOCOLOS

Por ello, desde que se empezó a principios de junio a trabajar en la reapertura de establecimientos turísticos, HOSBEC puso en marcha un sistema para reconocer y acreditar a aquellas empresas que han adaptado y se han comprometido a cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias, y han implantado la 'Guía de reapertura post Covid-19' para establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos de la Comunitat.

'Tourism Covid19 Protocol-ON' tiene como objetivo reconocer a las empresas que a través de una declaración responsable y una aportación de toda la documentación y evidencias sobre su cumplimiento han demostrado la adopción de las medidas requeridas de prevención en sus instalaciones, entre su personal y proveedores y por supuesto para sus clientes.

Medio centenar de establecimientos asociados a HOSBEC en la Comunitat han obtenido este reconocimiento: 39 en la provincia de Alicante, 6 en la de Castellón y 5 en Valencia. Entre las empresas que han obtenido el sello, hay 39 Hoteles, 4 apartamentos turísticos, 3 camping, y 4 empresas de oferta complementaria.

A estos establecimientos pueden sumarse 15 más en los próximos días, que son los que se encuentran en este momento tramitando su acreditación con el examen de los protocolos implantados.

Este sistema ha evolucionado y destinos como Benidorm han reincorporado esta metodología de declaración responsable para todos los sectores de su oferta turística: restauración, parques de atracciones y ocio, visitas turísticas y museos, transporte turístico, oficinas de información turística, ocio nocturno, agencias de viaje, campos de golf, guías turísticos, turismo activo y ecoturismo, comercio, viviendas turísticas y turismo activo. Así, las empresas asociadas a HOSBEC en Benidorm han obtenido un doble reconocimiento (Benidorm Covid19 Protocol-ON).

La secretaria general de HOSBEC, Nuria Montes, ha destacado la seriedad y control exhaustivo de esta acreditación que se lleva por los técnicos de Salud y Calidad de esta asociación con sobrada experiencia.

"Cualquiera de los establecimientos que tienen esta acreditación pueden asegurar que el análisis y detalle de los protocolos puestos en marcha es tan exhaustivo como exigente. Con la salud nunca hemos jugado, y si llevamos 20 años acreditando sistemas de calidad y sistemas de APPCC en higiene alimentaria, en Covid19 hemos aplicado incluso niveles de exigencia superiores", ha subrayado en un comunicado.

OTROS SELLOS Y RECONOCIMIENTOS COMPATIBLES

También estos protocolos han sido respaldados por la WTTC con su Sello Safe Travels, y las 50 empresas asociadas a HOSBEC también cuentan por tanto con este reconocimiento.

De entre estas 50 empresas con el Sello Tourism Covid19 ProtocolOn, 24 también han sido reconocidas con la distinción otorgada por la Secretaria de Estado de Turismo (SICTED Covid) que avala el cumplimiento de las Buenas prácticas avanzadas de prevención del contagio de la enfermedad causada por el SARS-Cov2 con la distinción 'Preparado para Covid'.

El número de establecimientos que reciben su certificado Travellers Choice crece cada semana. Por ello se ha actualizado la lista de los establecimientos reconocidos por las opiniones de los usuarios, a través del reconocimiento 'Travellers Choice' de los últimos 12 meses, conforme al numero de opiniones de cliente y la tipología, y comprobar que entre los establecimientos que este verano están abiertos, disponen en su gran mayoría del reconocimiento de HOSBEC o están en vías de obtenerlo.