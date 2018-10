El PP critica la "sangría" en el sector turístico en julio con una caída de ingresos de casi 20 millones de euros

Publicado 05/09/2018 13:26:06 CET

Pastor propone que la licencia de primera ocupación sea el documento "único" que acredite los apartamentos turísticos en toda la Comunitat

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de turismo del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Fernando Pastor, se ha mostrado este miércoles "muy precupado" por los indicadores "negativos" de la actividad turística en la Comunitat Valenciana durante el mes de julio, un período en el que, según ha advertido, se ha producido una "auténtica sangría" que se ha traducido en una caída de los ingresos de casi 20 millones de euros para el sector y la pérdida de 70.000 turistas internacionales, con un descenso de 6,7 puntos porcentuales, respecto al mismo mes en 2017.

"Hemos liderado la caída de turistas internacionales en toda España", ha lamentado Pastor en rueda de prensa. Además, la ocupación en hoteles en julio ha caído más de 2 puntos y en apartamentos turísticos supera los 3,2, lo que se traduce en 343.000 pernoctaciones menos, que el mismo mes el año pasado, ha lamentado.

Ante estas cifras, Pastor se ha preguntado "¿dónde está el Gobierno de Ximo Puig y qué medidas propone para frenarlo? Porque, 11.000 pernoctaciones menos al día, 2.0000 turistas extranjeros menos al día y 660.000 euros menos de ingresos al día, es un fracaso con mayúsculas para el Consell", ha subrayado.

El diputado del GPP ha pedido al secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, "rigor y seriedad" porque considera "ofensivo e insultante" para el sector "que salga hablando con datos que no se ajustan a la realidad" y de "desestacionalización" del turismo. En este sentido, ha lamentado además que sobre la "propuesta estrella" de Colomer de 'turismo senior' "no se sabe nada".

"INCERTIDUMBRE Y CAOS" PARA LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Pastor ha hecho referencia también al "caos" generado por la nueva Ley de Ocio y Turismo de la Generalitat y ha indicado que esta Comunitat, donde este sector representa el 14% del PIB y el 13% del empleo, no se puede permitir "que desde el Consell se pongan trabas al turismo".

En su opinión, la nueva norma "genera incertidumbre en un segmento tan importante como el de los apartamentos turísticos que representa más de 50% de la oferta de alojamiento reglado" en la Comunitat. Según el diputado 'popular', "estamos en la primera semana de septiembre y los ayuntamientos no saben cómo aplicar la Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad en un tema tan importante como los apartamentos turísticos debido a la desinformación generada en el sector, usuarios y ayuntamientos".

"Ese caos administrativo todavía continua sin solución y es impresentable que una ley que vino en primavera todavía no sepan aplicarla". A su entender, no se puede dejar "al libre arbítrio" que los 542 municipios decidan los criterios para valorar si una vivienda es apta o no para ser apartamento.

Ante esta situación, Pastor ha propuesto que haya un "documento único para toda la Comunitat" que acredite a los apartamentos turísticos para acabar con la "inseguridad e incertidumbre" de usuarios, propietarios, ayuntamientos y técnicos municipales. De lo contrario, ha advetido, habrá "542 criterios diferentes".

Así, el GPP propone que el documento base exigible al propietario sea la licencia de primera ocupación o antigua cédula de habitalibilidad, que certifica y avala que un técnico municipal ya ha visitado y certificado la vivienda y que es apta para ser considerada como vivienda.