La próxima Mesa del Turismo en febrero debatirá sobre la tasa turística en Andalucía

La próxima reunión de la Mesa del Turismo en Andalucía, que se celebrará en el mes de febrero con empresarios, sindicatos y la Consejería de Turismo, debatirá sobre la posible implantación de una tasa turística a nivel andaluz, según ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín.

Preguntado al respecto, en el marco de Fitur, que se celebra en Madrid esta semana, Marín ha apuntado que este debate lo han abierto los ayuntamiento y "especialmente Sevilla", pero ha instado a "no convertir Andalucía en un territorio donde la regulación de una posible tasa turística sea un debate exclusivamente municipal" porque, a su juicio, sería "un flaco favor a empresarios y turistas".

"Lo que no puedo hacer, aunque no lo comparta, es no abrir el debate. Está en mi obligación sentarme y hablarlo y lo haré en la próxima Mesa del Turismo, en febrero", ha detallado el consejero del ramo puesto que "no hay que tener miedo al debate ni a los posicionamientos sino llegar a consensos y acuerdos y hacerlo de una manera homogénea en Andalucía".

Marín ha asegurado que, tras hablar sobre este asunto con "muchos alcaldes", salvo el de Sevilla, Juan Espadas, "no hay una posición en la dirección de implantar una tasa turística y los empresarios tampoco". Y, en esta línea, ha indicado que desde la Junta tampoco la comparten teniendo en cuenta los más de 21.800 millones que aporta el sector del turismo al PIB de la región. "Esto es infinitamente mayor que cualquier tasa turística que distorsione", ha afirmado.

No obstante, ha instado a que este debate se produzca a nivel nacional para evitar tener 17 tasas turísticas, una por comunidad autonómica, y dos más de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. "Eso no es bueno", ha advertido.