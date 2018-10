Sueca, "capital europea de la pirotecnia" este sábado con el disparo de 1.300 kilos de pólvora

Actualizado 13/09/2018 17:00:01 CET

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición del festival piromusical de Sueca convertirá este sábado, 15 de septiembre, la localidad valenciana en la "capital europea de la pirotecnia" con el disparo de 1.300 kilos de pólvora, que acogerá a 10.000 personas y será un homenaje a la música 'Made in Valencia' de los años 80 y 90.

El piromusical, disparado un año más por la pirotécnica de Ricardo Caballer (Ricasa), ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por Caballer; el presidente de Fotur, Víctor Pérez, y el concejal de Fiestas de Sueca, Salvador Giménez, detalla la organización en un comunicado.

El festival pirotécnico contará con 1.300 kilos de pólvora, 12.500 ordenes de fuego, 15.600 unidades pirotécnicas, 600 módulos de disparo y 21 ordenadores, que serán los encargados de convertir Sueca en la capital europea de la pirotecnia gracias al "mayor piromusical disparado hasta la fecha en Europa", según explicó en rueda de prensa Ricardo Caballer.

En esta edición, Sueca espera recibir a más de 10.000 personas venidas de todas partes del mundo para contemplar este gran espectáculo piromusical, que se complementará con un festival de música de los 80 y 90 que rodeará al piromusical desde las 18.00 hasta las 4.00 horas, por lo que la organización ha preparado un dispositivo de seguridad con 120 personas.

El piromusical, de unos 30 minutos de duración, se dividirá en dos partes diferenciadas. La primera, de 21 minutos, combinará músicas de baile, de rock, de bandas sonoras de películas y terminará con un "apoteósico" final. También contará con un homenaje a Avicii y a Robert Miles.

HOMENAJE A LA RUTA

La segunda parte, de nueve minutos, estará dedicada a la música que hizo bailar a toda una generación en los años 90, un 'Homenaje a La Ruta', con la mejor música pinchada en las grandes discotecas de Valencia en los años 90, mezclada y producida por los mejores dj's expresamente para el piromusical. Esta parte estará coordinada por Víctor Pérez y con los efectos especiales y el láser show de la empresa valenciana VFV.

Como calentamiento, los organizadores han preparado para antes del disparo del piromusical, en un homenaje a los artistas y dj's de los 90, un gran espectáculo musical con la actuación de varios reconocidos djs como Djs Ansthef (Sueca), Javi & Rafa los Gemelos (Puzzle); Jose Coll (Remember The Music, Arabesco y Evento), Jose Conca (Chocolate), Vicente Ferrer (Bananas Maxi Disco), Víctor Pérez (The Face) y de varios artistas invitados como Dj Space, Double Visión, Jerry Daley, Just Luis, Kryss, New Limit y Sonia Madoc.

"REFERENTE MUNDIAL" DE PIROTECNIA

El concejal de Fiestas de la localidad ha sostenido que el piromusical sitúa a Sueca como "referente mundial de la pirotecnia, como demuestra que las entradas venidas por internet sean adquiridas por muchos españoles pero también muchos extranjeros venidos para la ocasión desde Estados Unidos"

Por su parte, el presidente de Fotur ha felicitado a Sueca por el aniversario y por la "apuesta" por la música de los 80 y 90 'Made in Valencia' que ha dado "una segunda o incluso una tercera juventud" a los dj's valencianos de la época, algunos de los cuales vuelven a estar de moda. "La buena música no pasa de época", ha resaltado Pérez.

Como pirotécnico, Caballer se ha mostrado "ilusionado" con esta edición del piromusical de Sueca que "cumple su mayoría de edad". "Hace 18 años apostaron por mí y hoy, como cada año desde entonces, no podemos seguir faltando a la cita. Para nosotros es una cita importante, por eso vamos a disparar 1.300 kilos con un espectáculo nunca visto. Tanto que va a venir gente de Estados Unidos expresamente para la ocasión", ha apuntado.

La información sobre el piromusical se puede consultar en las webs del ayuntamiento de Sueca y en del piromusical. Las entradas están a la venta y los vecinos de Sueca tendrán un precio especial de dos euros.