Turisme promociona la oferta de turismo de golf de la Comunitat a través de turoperadores y medios especializados

Publicado 12/11/2018 16:39:57 CET

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promociona la oferta de turismo de golf de la Comunitat Valenciana a través de turoperadores de golf irlandeses y medios de comunicación norteamericanos especializados en golf con la participación en la organización de un viaje de familiarización, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha destacado que este viaje "tiene como objetivo dar a conocer nuestros atractivos turísticos y el producto de golf de forma eficaz y directa, puesto que llegamos al turista a través de los reportajes y emisiones que realizan los medios especializados en golf y de los viajes que ofertan los turoperadores".

Colomer ha explicado que de esta forma "se muestra a los participantes en este 'fam trip' que en la Comunitat se puede practicar golf durante todo el año en condiciones climáticas perfectas, en campos de gran nivel y belleza, y que tras esa práctica puede disfrutar de una oferta gastronómica excelente o descansar en establecimientos hoteleros que cuidan hasta el último detalle para satisfacer la estancia de su cliente".

Turisme Comunitat Valenciana participa en este 'press trip' que se ha organizado junto con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, el patronato de turismo de la Costa Blanca y Turismo València, y queda enmarcada dentro del plan operativo de acciones con Turespaña 2018 en lo que se refiere a las actividades relacionadas con el golf y los mercados irlandés y norteamericano.

Desde Irlanda asiste un grupo de turoperadores especializados en golf compuesto por seis agentes que realizan visitas a diferentes campos y resorts miembros de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana. De igual manera, los tres periodistas de otros tantos medios de comunicación norteamericanos, toman parte en las actividades programadas en este viaje.

El grupo de turoperadores irlandeses que asiste a este viaje lo conforman algunos de los operadores más destacados del país, como Golfbreaks, Golf Voyager, Lorraine Cunningham Travel, Fly for Golf y Dawson Travel. A ellos se unirá Dermot Synnott, editor de la revista especializada "Destination Golf Travel".

Con respecto a los periodistas norteamericanos, participan en este 'fam trip' Tim Cotroneo, que escribe para las publicaciones 'Golf Vacations Magazine', 'Luxury Travel Magazine' y 'Upscale Living Magazine'. Susan Pollack escribe en el medio online 'Detroitnews.com'. Por su parte, el tercer participante, Rick Stedman, escribe para 'The Golf News Net', una publicación online con 600.000 visitas mensuales, y 'Go Golf and Travel', revista mensual online dedicada al golf con 40.000 visitantes mensuales.

El programa de este viaje dará la oportunidad de conocer diversos campos de municipios como Altea, Mutxamel, Alicante, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales, y Valencia además de propiciar un encuentro con profesionales del sector del turismo de golf en nuestra región.

PRODUCTO GOLF EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El producto de golf representa un "valor estratégico en la promoción turística de la Comuintat Valenciana dada la importancia de los ingresos que se generan gracias a este turismo". Desde Turisme Comunitat Valenciana se programan, a lo largo del año, "numerosas actividades relacionadas con este producto como la participación en ferias especializadas, asistencia a torneos de golf, así como viajes de prensa o viajes de familiarización para agentes y turoperadores de golf".

Sólo en este último trimestre del año, está prevista la organización de cuatro viajes de familiarización o prensa especializados en golf y la participación en una feria de golf. Además, la ciudad de Benidorm será sede de un acontecimiento golfístico de primer orden, como es la celebración del Costa Blanca Benidorm Senior golf Masters entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre (prueba dentro del calendario del European Tour).

PERFIL TURISTA DE GOLF QUE VISITA DE COMUNITAT VALENCIANA

Anualmente, más de 241.000 turistas practican el golf durante su estancia en la Comunitat Valenciana. Los turistas de golf eligen la Comunitat por su clima, la accesibilidad, la relación calidad/precio y la tranquilidad.

La mayoría de los turistas que visitan la Comunitat Valenciana para practicar golf son extranjeros (70%), principalmente de Reino Unido, y respecto a los turistas que proceden de España, es Madrid el principal emisor estatal.

En su mayoría, viajan a la Comunitat en otoño, durante una semana y visitan dos campos de golf. Viajan en grupos de cuatro personas y se alojan en vivienda propia o cedida (60%) o en hotel de cuatro estrellas. Sus actividades más habituales, además del golf, son la gastronomía y el ocio nocturno.

Al día, cada turista de golf gasta 163 euros, 53 euros más si se aloja en hotel, y 900 euros en el conjunto del viaje. Se trata de un turista satisfecho y fiel ya que el 75% repite visita y el 95% recomienda la Comunitat como destino de golf.