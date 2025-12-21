Deloitte.- El juez Peinado cita el lunes como testigos a tres cargos de Deloitte sobre la cátedra de Begoña Gómez

Archivo - Puerta de entrada de la Sede General de los Juzgados en Plaza de Castilla, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga el 'caso Begoña Gómez', ha convocado el lunes como testigos a tres cargos de Deloitte para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado para las 18.00 horas las declaraciones del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, así como de otros dos responsables de la empresa, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez.

Además de la citación de esos cargos, Peinado también requirió a Deloitte y otras empresas que aporten las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org, el dominio de la página web del 'software' de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

Cabe recordar que Deloitte se desmarcó del 'software' de la UCM, trasladando al juez instructor que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento.

A través de un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la compañía contestó al requerimiento del juez sobre "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense".

Deloitte indicó a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".

Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento "antes" de que ellos iniciaran su trabajo, incidió en que "había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un 'software' con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva".

Y "en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al 'software' y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia", señaló en el escrito.

El juez impulsó ese requerimiento a Deloitte porque las acusaciones populares de la causa pidieron una batería de diligencias "a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral".

La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario, también investigado, Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento como asesora en Moncloa de Cristina Álvarez, a su vez imputada y que habría participado en gestiones con varias empresas.