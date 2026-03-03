PwC.- La Audiencia Nacional celebrará entre enero y junio de 2027 el juicio del 'caso Popular'

Archivo - Entrada de la Audiencia Nacional, a 13 de septiembre de 2024, en Madrid (España). En el juicio se investigan los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así com - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

La Audiencia Nacional celebrará entre el 19 de enero y hasta el 30 de junio de 2027 el juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, doce directivos y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por las supuestas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 de la entidad, que fue resuelta un año después por la Junta Única de Resolución.

Así consta en una diligencia, recogida por Europa Press, en la que el tribunal fija para esos meses del año que viene la vista oral, que tendrá sesiones de martes a jueves en cada una de las semanas, a excepción del 22 de marzo al 4 de abril.

La Audiencia Nacional pide a la defensa de los acusados que aclaren si sus clientes declararán al inicio del juicio o al final para "planificar adecuadamente las sesiones del juicio oral", que se extenderá al menos durante seis meses.

Fue en noviembre de 2024 cuando el juez José Luis Calama abrió juicio por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, al considerar que los inversores acudieron "engañados" a la misma, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 6 años, 7 meses y un día de cárcel para Ron, para el ex consejero delegado Francisco Gómez, el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados varios exdirectivos de la entidad y los auditores de PwC José María Sanz y Pedro Barrio, así como la firma PwC. A estos tres últimos se les considera cooperadores necesarios para la ejecución de los delitos.