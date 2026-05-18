Andino Inversiones Global se incorporará a BME Growth este miércoles y será la séptima cotizada en lo que va de año

Archivo - Andino Global pone en marcha la construcción de su terminal de carga en el aeropuerto Madrid-Barajas. - ANDINO GLOBAL - Archivo

Su filial Saasa inició operaciones de su nueva terminal de carga en el aeropuerto Madrid-Barajas en abril

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) - BME Growth incorporará al holding español Andino Inversiones Global el próximo miércoles, 20 de mayo, elevando a siete el número de cotizadas en los mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME) desde el inicio del 2026, dos salidas a Bolsa (TSK y Arteche) y otras cinco en los mercados de crecimiento.

En concreto, la empresa tomará como precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de cierre del valor en Euronext Access+ el día previo a su incorporación a BME Growth.

Su código de negociación será 'AIG, mientras que el asesor registrado de la empresa es Armabex Asesores Registrados (Armanext) y Renta 4 Banco actuará como proveedor de liquidez.

La compañía, que cotiza en Euronext Access+ Paris desde 2024, busca con su 'dual listing' en BME Growth reforzar su visibilidad y el acceso a los inversores.

Andino Inversiones Global es un holding español que cuenta con una participación del 67,3% en Andino Investment Holding, un conglomerado peruano especializado en servicios de logística e infraestructura en aeropuertos y puertos.

Dentro de Andino Inversiones Global se incluye Saasa. La compañía inició operaciones a mediados del mes de abril de su nueva terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de la que se prevé una capacidad de 40.000 toneladas en el primer año.

La firma registró pérdidas de 9,6 millones de euros al cierre del 2025, el doble frente a los 4,4 millones del año anterior, mientras que los ingresos repuntaron un 32,1%, hasta situarse en los 130 millones de euros.