El ciclo Alamar ofrecerá tres conciertos del 11 al 13 de julio en la Plaza de la Constitución de Almería

Presentación de Alamar. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Alamar vuelve al encuentro del público del 11 al 13 de julio con tres conciertos gratuitos en la Plaza de la Constitución de Almería, donde se podrá disfrutar de los directos de Radio Babel Marseille (Francia/España), Suhail Fusión (Marruecos) y Ambi Subramaniam Trío (India).

En una nota, el Área de Cultura ha detallado que todos los espectáculos tendrán lugar a partir de las 21,30 horas. El concejal delegado, Diego Cruz, acompañado del compositor, guitarrista y voz de Radio Babel Marseille, Gil Aniorte Paz, ha dado a conocer el cartel. El grupo francohispano será el encargado de abrir el ciclo.

"Alamar se ha convertido en una cita insustituible para los almerienses y un atractivo importante para los turistas que nos visitan esos días. Es una iniciativa que refuerza el carácter abierto e integrador de la ciudad y que ejemplifica la tolerancia hacia otras culturas", ha recordado Cruz.

Gil Aniorte Paz se ha mostrado "muy ilusionado" por abrir la edición de este año. "Radio Babel Marseille es una banda formada por cuatro voces y un beatbox de distintas procedencias. Mezclamos el canto tradicional con ritmos urbanos y nuestro último disco fusiona poesía y cantos marítimos", ha explicado.

El guitarrista, cantante y compositor ha ofrecido una pequeña muestra con unos versos de León Felipe, primero en criollo y después en castellano. Radio Babel Marseille se funda en 2013 y ofrecen polifonías mediterráneas, ritmos africanos, beatbox y groove contemporáneo que se entrelazan para crear un universo sonoro original, alimentado por la diversidad cultural.

Su repertorio en francés, español, árabe, bambara o criollo, evoca la Torre de Babel, símbolo del diálogo y del encuentro entre culturas. Su último disco se inspira en cantos marineros tradicionales.

Suhail Fusión es un proyecto que bebe de la tradición arábigo-andalusí para proyectarla hacia nuevos territorios sonoros. Fusiona la riqueza melódica del mundo árabe con la profundidad expresiva del flamenco.

Sus composiciones evocan la herencia de Al-Ándalus, reinterpretada con sensibilidad actual, abierta al diálogo con otras músicas del mundo, creando un lenguaje musical donde conviven historia, identidad y modernidad.

Ambi Subramaniam es uno de los violinistas más brillantes de su generación, reconocido internacionalmente como "el nuevo rey del violín clásico indio" y comparado con grandes figuras como Itzak Perlman.

Formado desde los tres años por su padre y maestro, debutó sobre los escenarios con solo siete años y desde entonces ha llevado su música a auditorios de todo el mundo. Vendrá en formato trío, junto a dos percusionistas tradicionales de la India.

El edil ha valorado que este festival se mantenga dentro de la programación cultural de verano, en el que también habrá otros ciclos, conciertos y propuestas para todos los gustos como Puro Latino, el Festival de Flamenco y Danza o Cooltural Fest, según ha añadido.