Corporate y M&A.- Accuracy nombra a Gonzalo Díaz de Espada nuevo socio experto en fusiones y adquisiciones

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Accuracy ha anunciado este lunes el nombramiento de Gonzalo Díaz de Espada como nuevo socio experto en fusiones y adquisiciones (M&A), valoraciones y arbitraje internacional.

Según el comunicado remitido por la firma, Díaz de España se convierte en el quinto socio de la consultora en España, junto a Eduard Saura (socio director), Laura Cózar (socia de Infraestructuras y Energía), Ignacio Lliso (socio de Asesoramiento Estratégico-Financiero y Transacciones) y Alberto Fernández Revenga (socio de Arbitraje y Tax Economics).

Con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, asesoramiento en transacciones, apoyo en litigios y valoraciones, este profesional se incorporó a Accuracy en 2020 y desde entonces ha asesorado a clientes españoles y ampliado su experiencia internacional trabajando en proyectos con las oficinas de la firma en París y Londres.

Antes de fichar por Accuracy, trabajó en consultoría y auditoría financiera en PwC y KPMG y, posteriormente, en las áreas de planificación y análisis financiero y transformación del negocio de WiZink.

Díaz de Espada es licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un máster en Finanzas y Auditoría por la Universidad Pontificia de Comillas Icai-Icade.

Además, a nivel global, la firma ha anunciado la promoción de otro director como nuevo socio y de una directora al cargo de principal, de tal manera que la compañía está actualmente formada por 89 socios y principales en los 14 países en los que está presente.