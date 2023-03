Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para el 6 de marzo ( 1 )

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 6 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es entrevistada en el programa 'Las mañanas', de RNE.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en la sede del Ministerio; A las 12.00 horas, asiste a la reunión del Consejo Ejecutivo de Política Exterior; A las 14.00 horas, se reúne con el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; A las 17.30 horas, participa, por videoconferencia, en la 'Cumbre Alianza para el Desarrollo en Democracia'.

-- 09.30 horas: La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura las III Jornadas sobre Mujer, Igualdad y Seguridad. A las 11.00 horas, el ministro atiende a los medios de comunicacion al término del acto. Centro Tecnológico de Seguridad. Cabo López Martínez.

-- 10.30 horas: En Madrid, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, inaugura la jornada Los programas de Turismo Social en España cuatro décadas más tarde, organizada por el Grupo Parlamentario Popular. Congreso de los Diputados.

-- 11.15 horas: En Madrid, su Majestad el Rey Felipe VI recibe en audiencia a la XXII Promoción del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Más tarde, a las 12.00 horas, recibe a la junta directiva de Farmaindustria. Palacio de la Zarzuela.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios en el marco de su intervención en las Jornadas de Justicia e Igualdad que organiza el Ministerio que dirige, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Palacio de Parcent (San Bernardo, 62).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura Meat Attraction 2023 en IFEMA Madrid (Pabellón 4, zona C, número 02). Avenida del Partenón, 5.

-- 12.00 horas: En Madrid, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, recibe el premio Fetico Aequalitas por su labor en materia de Igualdad. Lugar: Sede Confederación Sindical Independiente Fetico (Orense, 8 - 2ª).

-- 12.00 horas: En Madrid, la portavoz adjunta del GP Vox, Inés Cañizares, ofrece una rueda de prensa en la sede del partido.

-- 12.00 horas: En Madrid, los portavoces Podemos, Pablo Fernández y Alejandra Jacinto, ofrecen una rueda de prensa. Sede de Podemos.

-- 13.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la presentación del estudio El coste de la pobreza infantil en España, que se celebra en el auditorio de CaixaForum en Madrid. El informe ha sido coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con la colaboración de la Fundación "la Caixa". (Cita para medios a las 12.00 horas). Asisten la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

-- 13.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la portavoz de la CEF PSOE, Pilar Alegría.

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en el Foro Next Education 'La agricultura frente al reto demográfico y la transición ecológica'. Salón de Actos de Next Education. C/ Almagro, 42. El foro se podrá seguir desde el siguiente enlace: https://formacion.nexteducacion.com/foros_de_debate/con-luis...

-- 21.40 horas: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, entrevistada en el programa 'La Brújula', de Onda Cero.

-- 22.05 horas: En Madrid, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, es entrevistada en el programa Cuestión de prioridades de La 7 de CyLTV.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Jornada Estudio sobre la actividad turística, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Sala SERT.

-- 12.00 horas: Visita institucional del presidente del Cámara de los Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo, Fernand Etgen, al Congreso de los Diputados.

-- 16.00 horas: Jornadas Parlamentarias 100 Años de Montañismo Federado Español 1922-2022, a solicitud de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: El presidente del Senado, Ander Gil, inaugura la Jornada de los III Premios de Igualdad de la Abogacía que otorga el Consejo General de la Abogacía Española. LOOP21. Madrid.

-- 13.00 horas: El presidente del Senado, Ander Gil, preside el acto 8x8 que organiza la Cámara Alta con motivo del Día Internacional de la Mujer. Salón de Pasos Perdidos.

-- 16.30 horas: El presidente del Senado, Ander Gil, mantiene un encuentro con representantes de la organización Forética.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Cádiz , asiste a la inauguración de la exposición itinerante 'Misión Atalanta', con motivo del 212º aniversario de la Batalla de la Barrosa, en el Ayuntamiento de Chiclana.

-- 12.00 horas: En Santiago de Compostela , la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta el libro 'Género y Política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista', en la Casa de Europa de Santiago de Compostela. Rúa das Salvadas s/n; A las 18.00 horas, en Ourense, imparte la conferencia 'Un tempo para traballar e un tempo para vivir: a última fronteira da igualdade real' en la Casa da Cultura de Barbadás. Rúa San Bernabé, 37.

-- 12.00 horas: En Ávila, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación en su visita a dicha localidad junto al presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la candidata del PP a la Alcaldía, Alicia García. Mercado Grande (Plaza de Santa Teresa).

-- 12.00 horas: En Cáceres, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita Down Cáceres acompañado por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y por el candidato a la Alcaldía de la localidad, Rafa Mateos. Posteriormente, a las 12.45 horas, hace declaraciones a los medios de comunicación. Posteriormente, a las 19.00 horas, clausura un acto del PP en defensa de la igualdad junto a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, con motivo de la celebración esta semana del Día Internacional de la Mujer. Gran Teatro (San Antón, 10).

-- 12.45 horas: En Tenerife, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, y el portavoz liberal en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ofrecen una rueda de prensa tras reunión del Comité Permanente. Sede de CS de Santa Cruz de Tenerife (Calle General Gutiérrez, 3).