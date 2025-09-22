(AMP) Los analistas consideran insuficiente la subida de la OPA de BBVA por Banco Sabadell

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), conversan tras la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, en el Banco de España, a 24 de septiembre de 2024, en M - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subida de cerca de un 10% de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA por Banco Sabadell anunciada este lunes no será suficiente para obtener el control de la entidad catalana, de acuerdo con el consenso de los informes de analistas a los que ha tenido acceso Europa Press.

Desde Alantra consideran que la subida "no es suficientemente atractiva" y apuntan a que su propio precio objetivo es de 3,90 euros, un 15% por encima de la nueva oferta. "Igualar el precio de mercado actual no es un revulsivo", señala la firma, y explica que los accionistas de Sabadell podrían haber vendido sus títulos en el mercado y comprado acciones de BBVA, ya que la prima negativa ha estado entre el 6% y el 15%.

La firma de análisis considera que han aumentando las posibilidades de obtener más de un 30% de aceptación pero menos de un 50%, sobre todo habiendo eliminado el impacto fiscal. Aunque afirman que ese escenario supone que los accionistas tendrán una "opción 'put'" gratuita, porque BBVA tendría que lanzar una segunda OPA en efectivo.

Desde JB capital se considera que la subida del 10% es "buena, pero no suficiente", al tiempo que siguen prefiriendo al banco catalán. Para esta casa, los accionistas de Sabadell recibirán un 20% menos de dividendos para el periodo de 2025-2027, según sus propias estimaciones.

"Incluso si la oferta fracasa, lo que ahora parece lo más probable, Sabadell cotiza a un 15% de descuento frente a sus competidores locales y ofrece una rentabilidad total del 23% para los próximos nueve meses.

De su lado, CaixaBank BPI considera que la subida se queda por debajo del rango del 15%-20% que esta firma de análisis defendía. "Aunque la subida puede dar alguna oportunidad de éxito a BBVA, la oferta sigue valorando a Sabadell por debajo de nuestras propias valoraciones de 3,55 euros por acción", han recalcado.

Para los analistas de Kepler, la subida supone una sorpresa para el mercado, debido a que la cúpula de BBVA había defendido públicamente que no subiría el precio. Los nuevos términos suponen "una oferta más seria que algunos accionistas de Sabadell podrían considerar y que estrecha las oportunidades de éxito y fallo".

Los expertos de la firma Autonomous han afirmado que la subida era "ampliamente esperada" y que mejora las oportunidades de llegar a obtener más del 50% de los derechos de voto "a un coste relativamente pequeño". En todo caso, han afirmado que los inversores deben valorar si quieren recibir el dividendo de TSB frente a un BBVA con mayor potencial de creación de valor pero un perfil de riesgo diferente.

Al respecto, los analistas de la firma Keefe, Bruyette & Woods han afirmado que la oferta revisada está por debajo de su propio precio objetivo para Banco Sabadell, de 3,79 euros. En cualquier caso, han recomendado acudir a la OPA porque consideran que la oferta "ha sido positiva para la cotización de Banco Sabadell".

OTROS ANÁLISIS

La operación también ha suscitado comentarios entre analistas no relacionados con las casas de análisis de valores. Por ejemplo, desde Metagestión SGIIC se afirma que esta subida "no aumenta las probabilidades de éxito".

"Según nuestras estimaciones, la mejora sobre el beneficio por acción para los accionistas de Sabadell no compensaría la pérdida de aproximadamente un 20% en dividendos en el periodo 2025-2027, especialmente considerando la distribución extraordinaria prevista de 0,5 euros por acción por parte de Sabadell tras la venta de TSB", ha afirmado la gestora.

De su lado, el analista de XTB Javier Cabrera ha detallado que esta propuesta "asegura" a BBVA alcanzar al menos el 30% del Sabadell, aunque el bróker sigue viendo con dudas que alcance el 50%.

Asimismo, Gustavo Martínez, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, ha indicado que la subida "podría inclinar la balanza hacia los accionistas indecisos, que ahora evitan tributar plusvalías y participan directamente en un BBVA potenciado".

La nueva oferta revisada de BBVA por Sabadell consiste en una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell. La entidad opante ha explicado que la nueva oferta supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década".

Con esta ecuación de canje, la prima ha cerrado este lunes de forma positiva, en el 3,06%, frente a la prima negativa del 7,6% en la que se llegó a situar el viernes.

Al cierre de la jornada, los títulos de Sabadell han retrocedido un 3,92%, hasta los 3,20 euros, mientras que los de BBVA han caído menos, un 2,65%, para cerrar en los 15,97 euros.