Corporate y M&A.- (AMP) César Gutiérrez (Fetave), candidato a presidir UNAV hasta 2030, apuesta por la unión de ambas patronales

César Gutiérrez (Fetave), candidato a la presidencia de UNAV hasta 2030, apuesta por la unión de ambas patronales.

El presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), César Gutiérrez, será candidato a la presidencia de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) para el nuevo mandato 2026-2030, una elección que apostaría por la fusión de ambas patronales, a falta de ver su encaje legal, dando el resultado de una entidad con una facturación superior a los 10.000 millones de euros.

De esta manera, José Luis Méndez deja la presidencia de la decana nacional de las agencias, de la que es miembro desde hace 39 años, de los cuales 36 ha formado parte de su consejo, habiendo sido consejero, tesorero, gerente, vicepresidente y, en los últimos seis años, presidente.

A partir de ahora, Méndez se unirá al consejo asesor de UNAV, en la que también está el actual presidente de honor, José Luis Prieto.

Durante una rueda de prensa este miércoles, el expresidente ha abogado por "dar paso a la juventud", ya que "la edad te marca", mostrándose su satisfacción por el trabajo de su equipo a lo largo de sus años al frente de la patronal. "Creo que hay gente muy joven, muy dinámica y muy asociativa, que en los tiempos que estamos es muy difícil", ha añadido.

El proceso de renovación de los cargos de su junta directiva de UNAV se encuentra abierto, de momento con una única candidatura, con la posibilidad de presentar más propuestas hasta el próximo 17 de marzo. Posteriormente, se someterán a votación la candidatura o las supuestas candidaturas de cara a la asamblea general del día 26 de marzo.

Por tanto, Gutiérrez encabeza una lista que integra representantes de grandes grupos de agencias, pymes, marcas del mundo online y touroperadores, además de algunos miembros de las compañías adheridas, tales como Destinia, Viajes El Corte Inglés, World2Meet y Nautalia.

En concreto, el listado íntegro de la candidatura es el siguiente: Antonio Caño (Tech & Investment), Javier De Frías (Mundiplan), Avelino Del Riego Antón (Viajes DUAOC), Ricardo Fernández (Destinia), Rubén Fernández (IAG7 Viajes), Héctor Floro (Carrefour Viajes), Manuel Galindo (Viajes El Corte Inglés), David Hernández (Pangea), Luis Jiménez Ayala (Enjoy Travel Group), Christian Lucas (Central de Vacaciones), Fernando Lucini (Word2Meet), Lilian Núñez (Dominicana Tours), Christian Pauwels (Movelia), Félix Rebollo (Nautalia Viajes), Sofía Saiz (Los Viajes de Sofía) y Fernando Sánchez (Icàrion).

"Es un día muy importante para el sector de las agencias en España", ha subrayado Gutiérrez en su intervención, que ha agradecido, además, el apoyo de Méndez.

UNA UNIÓN QUE FACTURA 10.000 MILLONES DE EUROS

Como ya se ha comentado, el primer reto de la candidatura será la integración con Fetave, que depende de su encaje legal. La entidad resultante reuniría a más de 5.000 puntos de venta y sus marcas darían empleo a más de 12.000 trabajadores, que sumarían en conjunto una facturación superior a los 10.000 millones de euros.

Una vez formalizada, esta unión tiene la firme vocación de tender puentes al conjunto del movimiento asociativo, prometiendo diálogo y apertura de miras para tratar de avanzar en la unidad sectorial, desde el máximo respeto a su ideario y a las competencias asociativas que son propias.

Además de la integración con Fetave, el programa de trabajo con el que concurre a las elecciones esta candidatura incluye otros dos grandes objetivos: la vocación de liderazgo institucional y la profesionalización y el servicio al asociado. Estas metas se concretan con una veintena de ámbitos de actuación en su catálogo de servicios y cerca de un centenar de acciones concretas.

Entre otras actuaciones quiere impulsar la creación de un comité nacional de agencias de viajes, de carácter exclusivamente consultivo, en el que estén presentes las asociaciones con mayor representatividad del sector.

MANTIENE LA PETICIÓN DE EXCLUIR A LAS AGENCIAS DEL RD 933/2021

En el ámbito legal, se va a continuar reclamando la exclusión de las agencias de viajes del Real Decreto 933/2021 y se solicitará, asimismo, la implantación gradual del sistema de facturación VeriFactu. La participación en la transposición de la Directiva de Viajes Combinados será igualmente otro de los ejes de este capítulo, como lo será la solicitud de la adaptación del registro de jomada a la realidad de las agencias.

Por otro lado, serán una parte importante del trabajo de la candidatura la potenciación del uso de la inteligencia artificial, como herramienta complementaria de trabajo de agente, y la confección de protocolos en materia de ciberseguridad.

En este sentido, propone también la creación del sello de garantía y calidad 'UNAV Seguro', con el fin de garantizar la profesionalidad de las agencias de viajes y sus servicios, y la promoción del primer sello de garantía digital del sector.

En lo referente al programa de turismo del Imserso, la candidatura promoverá y defenderá en el espacio de diálogo abierto con el instituto una actualización económica "realista" del programa, de manera que "lo haga viable para proveedores y agencias, y evite el deterioro de la calidad".

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de UNAV, efeméride que se cumplirá en 2027, se pondrá en marcha en el último trimestre de 2026 un programa conmemorativo de acciones, que además de rendir homenaje a la entidad, sirva para reforzar el prestigio de la asociación y proyectar el valor de las agencias en "un momento en el que el sector necesita reconocimiento y voz".

Por último, la consolidación de sus foros, eventos y congresos es otro objetivo de esta candidatura, como es el caso del Foro UNAV para El Futuro del Turismo, el Tecno Travel Agency o el encuentro especializado en derecho turístico.