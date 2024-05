Corporate y M&A.- (AMP) El grupo suizo Safra lanza una OPA sobre la socimi Árima valorada en más de 244,7 millones de euros

A razón de 8,61 euros por acción, lo que supone una prima de casi el 38,9% sobre el precio al que cerraron ayer los títulos de la socimi



MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo suizo J. Safra Sarasin (JSS), dedicado a la banca de inversión privada y gestión de activos, ha anunciado este jueves que presentará ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta pública de adquisición de acciones, de carácter voluntario, sobre Árima Real Estate, valorada en más de 244,7 millones de euros.

En concreto, Safra ha informado a la CNMV de que ofrecerá un precio de 8,61 euros cada título de la socimi, lo que supone una prima de casi el 38,9% sobre el precio al que cerraron este miércoles los títulos de Árima (6,20 euros por acción).

La OPA se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de Árima, esto es, 28.429.376 títulos, por lo que la cantidad máxima que deberá pagar Safra para hacerse con la socimi supera los 244,7 millones de euros.

No obstante, dado que Árima se ha comprometido a no aceptar la oferta con respecto a 2.446.435 acciones en autocartera, representativas de un 8,605% del capital, y a proponer a la junta su amortización con carácter previo a la liquidación de la oferta, la OPA de Safra se dirigiría a la totalidad de las acciones restantes en circulación (25.982.941 acciones), representativas de un 91,395% del capital social actual. Así, el importe total a desembolsar por Safra será de 223,7 millones de euros tras la amortización de las acciones en autocartera.

El precio ofertado por Safra, de 8,61 euros por acción, supone una prima del 38,87% sobre el precio de cotización de las acciones de Árima al cierre de ayer; del 40,51% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen en el último mes; del 37,91% sobre el precio de cotización medio ponderado de los últimos tres meses, y del 34,91% sobre el precio de cotización medio de los últimos seis meses.

La entidad financiera suiza tiene la intención de que las acciones de Árima continúen cotizando en las Bolsas de valores españolas y no tiene previsto promover o proponer su exclusión de negociación.

Safra prevé financiar el pago de la contraprestación total de la oferta con cargo a los fondos procedentes de un aumento de capital, con o sin derechos de suscripción preferente, aspecto pendiente de determinar y que se comunicará al mercado más adelante. La propuesta relativa al aumento de capital se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que deberá resolver además sobre la autorización de la oferta.

El oferente en esta operación es JSS Socimi, sociedad controlada por la luxemburguesa Master HoldCo, a su vez íntegramente participada por un fondo de inversión colectiva gestionado por el grupo financiero suizo J. Safra Sarasin.

La oferta se formula exclusivamente en el mercado español y su precio se reducirá en un importe equivalente al importe bruto por acción de cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas que Árima pueda realizar a partir de la fecha del anuncio previo de la OPA y cuyo 'record date' sea anterior a la liquidación de la oferta.

CONDICIONES PARA LA EFECTIVIDAD DE LA OPA

Safra ha informado de que la oferta está sujeta al cumplimiento de que sea aceptada por al menos el 50% de las acciones más una acción del capital y a que la junta general de accionistas de JSS Socimi la autorice, si bien Master Holdco, en su condición de accionista mayoritario de JSS Socimi, ya ha comunicado al consejo de administración su compromiso irrevocable de votar a favor de esta autorización.

El grupo suizo considera que la oferta no está sujeta a notificación ante la Comisión Europea ni ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que no requiere notificación ni autorización en ninguna otra jurisdicción.

Asimismo, defiende que la potencial adquisición de acciones en el marco de esta OPA no necesita autorización de inversiones extranjeras directas por tratarse de inmuebles no afectos a ninguna infraestructura crítica o que no son indispensables para la prestación de servicios esenciales.

ÁRIMA: LA OFERTA ES "AMISTOSA Y ATRACTIVA"

El grupo suizo ha explicado que el pasado 10 de mayo suscribió un acuerdo con Árima para la formulación de la OPA que contempla el compromiso de la socimi de pagar a JSS una comisión, en concepto de compensación de gastos por el proceso de preparación y formulación de la oferta, por un importe equivalente al 1% del valor total de la OPA y en el supuesto de que, una vez autorizada la oferta por parte de la CNMV, ésta no prosperase por haberse presentado y liquidado una oferta competidora.

Esta comisión ha sido aprobada expresamente por el consejo de administración de Árima con el informe favorable de su asesor financiero.

El consejo de administración de Árima, tras el asesoramiento recibido por parte de sus asesores financieros y legales, ha informado a la CNMV de que considera esta oferta "amistosa y atractiva" para sus accionistas.

"El consejo de administración de la sociedad se pronunciará sobre la oferta cuando lo considere oportuno y, en cualquier caso, en los plazos establecidos en la normativa aplicable, una vez la CNMV autorice la oferta", ha señalado Árima, que ha acordado contratar los servicios de Ernst & Young como asesor legal para asistir al consejo de administración en la evaluación de los aspectos legales de la OPA.