Corporate y M&A.- (AMp) MásOrange invertirá 4.000 millones en 3 años, principalmente en 5G, fibra y nuevos servicios

Prácticamente no repartirá dividendos en los primeros años y no descarta dar el salto al Ibex 35



MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

MásOrange (+O), la nueva compañía fruto de la fusión de las antiguas Orange y MásMóvil, invertirá 4.000 millones de euros en los próximos tres años, principalmente en el despliegue de 5G, fibra y nuevos servicios, según ha informado la teleco este miércoles.

En concreto, prevé desplegar hasta seis millones de nuevas unidades inmobiliarias de fibra óptica propia, las cuales se añadirán a la huella de 17 millones de hogares que ya tiene la empresa, así como aumentar por encima del 90% su cobertura de 5G en España.

"El plan industrial de MásOrange demuestra nuestro compromiso con la inversión en España en el desarrollo de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones al servicio del mercado y de los consumidores españoles", ha destacado el consejero delegado de MásOrange, Meinrad Spenger.

En ese sentido, el plan industrial de la nueva compañía --participada al 50% por Orange y MásMóvil-- también contempla la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento, en especial a través de servicios para el segmento de empresas y administraciones públicas.

Según las estimaciones, se espera que la nueva compañía genere unas sinergias de alrededor de 500 millones de euros al año a partir del cuarto año.

Sobre ello, MásOrange ha explicado que más de la mitad de las sinergias estarán relacionadas con la optimización de infraestructuras solapadas que se podrán reinvertir en la ampliación de las redes 5G y de la fibra óptica.

En esa línea, Spenger ha recalcado, al igual que hizo este pasado martes en un evento en Madrid ante la plantilla de la compañía, que las sinergias esperadas no se basan en salidas de trabajadores.

"No tenemos ningún plan de salidas forzosas (...) Necesitamos gente motivada y proactiva que viva nuestros valores. Estas sinergias se basan en costes superfluos por solapamiento. No necesitamos dos antenas o dos cables en el mismo sitio. No se basan en salidas de personal. Se basan en la mejor gestión de nuestros clientes", ha detallado el directivo.

SIN DIVIDENDOS EN LOS PRIMEROS AÑOS

Por otro lado, Spenger ha señalado que la nueva compañía surge con una deuda financiera de unos 12.500 millones de euros, de los que dos tercios están "asegurados contra subidas de interés".

"Tenemos un coste de deuda muy estable. Hemos sido capaces de hacer un 'recosting' de los precios de deuda muy significativa este año", ha explicado.

Asimismo, el consejero delegado de MásOrange ha destacado que el objetivo de la compañía es conseguir un volumen de deuda de 3,5 veces el Ebitda "o menos" en un plazo de "dos o tres años".

Así, ha apuntado que "prácticamente no se van a distribuir dividendos" en los primeros años de la compañía, algo con lo que, según ha afirmado el directivo, "todos los accionistas están súper alineados".

"PODRÍAMOS ESTAR EN EL IBEX 35"

Spenger ha explicado que los ingresos conjuntos de Orange y MásMóvil se sitúan en torno a 7.400 millones de euros (4.400 millones Orange y 3.000 millones MásMóvil) y que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) antes de sinergias es de alrededor de 2.650 millones de euros.

"Con estas cifras podríamos estar en el Ibex 35", ha valorado el consejero delegado de MásOrange durante la presentación de la nueva compañía ante la prensa, donde también ha destacado que la teleco es una de las 20 mayores compañías del país por ingresos.

En cuanto a la intención de que MásOrange llegue a cotizar en el Ibex 35, Spenger ha apuntado que "puede pasar o no". "No se ha tomado ninguna decisión en firme y se tomará en unos años, cuando hayamos demostrado que somos una empresa de crecimiento, sólida y con un apalancamiento algo inferior", ha resaltado.

Además, ha recordado que MásOrange será la primera teleco por volumen de clientes en España, con 30,2 millones de líneas móviles, 7,3 millones de líneas de banda ancha, 2,3 millones de usuarios de televisión de pago y 2,1 millones de clientes de "otros servicios".

En esos "otros servicios" se incluyen dispositivos, servicios financieros, seguros, alarmas y seguridad, centros de entretenimiento, energía, telemedicina e IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés).

MARCAS

MásOrange también ha señalado que seguirá apostando por el modelo multimarca que desarrollaban hasta ahora tanto Orange como MásMóvil y que "tan buenos resultados" les ha dado durante los últimos años.

De este modo, MásOrange contará con nueve marcas principales (Orange, Yoigo, Jazztel, MásMóvil, Simyo, Pepephone, Lebara, Lyca y Llamaya) y otras cinco regionales (Euskaltel, R, Telecable, Guuk y Embou).

"Euskalterl, R y Telecable seguirán siendo las enseñas de referencia en sus respectivos mercados y se van a beneficiar de los planes de inversión, innovación e impacto positivo gracias a su integración en MásOrange", ha destacado la compañía.

En cuanto a otras marcas, como Virgin Telco, Spenger ha explicado que se van a potenciar las enseñas más relevantes, si bien todavía no se ha tomado la decisión sobre la posible desaparición de determinadas firmas.

"En algunas marcas vamos a invertir menos porque tienen menos retorno", ha asegurado el director de Operaciones de MásOrange, Germán López.

IDENTIDAD CORPORATIVA

En cuanto a la nueva identidad corporativa de la compañía, el director de Operaciones de MásOrange, Germán López, ha destacado que los elementos visuales de la nueva marca, un '+' y una 'O', representan la unión de los dos grupos en un solo proyecto.

Por un lado, el 'Más' representa a MásMóvil y para el cual se utiliza el signo '+', "donde caben todos y todos suman", ha resaltado el directivo. Por otro lado, la 'O' representa a Orange, "el mundo, la cobertura universal, la seguridad", ha añadido.

"La nueva identidad corporativa pretende simbolizar una imagen integradora, sencilla, innovadora, creíble y fiable. Además, se apoya, en su aplicación principal, en los colores negro, blanco y naranja para crear una imagen más moderna, fresca y que aúna tributos de Orange y MásMóvil", ha detallado la empresa.