Corporate y M&A.- (AMP) Paramount lanza una OPA a Warner Bros por 92.700 millones tras el acuerdo de compra de Netflix

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Paramount ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery que supera en 18.000 millones de dólares el acuerdo cerrado con Netflix el pasado viernes y que, además, se dirige a toda la compañía, incluido el segmento de Global Networks.

Así, la oferta alcanza un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.700 millones de euros) frente a los 82.700 millones de dólares (70.018 millones de euros) del acuerdo de Netflix.

La OPA ofrece 30 dólares en efectivo por acción, por encima de los 27,75 dólares del acuerdo de Netflix. Según Paramount, la oferta es "estratégica" y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros. Discovey ya que la operación con Netflix "ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria".

Asimismo, plantea que la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery de aceptar la oferta de Netflix y no la suya se basa en "una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

El presidente y consejero delegado de Paramount, David Ellison, ha afirmado que los accionistas de Warner Bros "merecen la oportunidad de considerar la oferta", que tiene las mismas condiciones que ya rechazó el consejo de administración de la compañía.

Paramount también pone de relieve que su propuesta es para la totalidad de WBD, "sin dejar a los accionistas de WBD con una participación minoritaria y altamente apalancada en Global Networks, como supone el acuerdo" de Netflix.

La OPA estará activa hasta el 8 de enero de 2026 si no se prorroga. Centerview Partners LLC y RedBird Advisors actúan como asesores financieros principales de Paramount, y Bank of America Securities, Citi y M. Klein & Company también actúan como asesores financieros. Cravath, Swaine & Moore LLP y Latham & Watkins LLP actúan como asesores legales de Paramount.

Tras el anuncio de la OPA, las acciones de Paramount Skydance suben en Bolsa un 5%.

Paramount Skydance surgió el pasado agosto bajo el liderazgo de David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Larry Ellison. La semana pasada cuestionó la "imparcialidad e idoneidad" del proceso competitivo de licitación de WBD al considerar que la empresa estaba actuando "en favor de un solo postor", en referencia a Netflix y envió una carta al consejero delegado de WDB, David Zaslav, para mostrar su preocupación.

ACUERDO CON NETFLIX

Netflix llegó a un acuerdo para adquirir WBD incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, con un valor empresarial de aproximadamente 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros), que, sin incluir la deuda, asciende a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).

Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Netflix abonará 27,75 dólares en efectivo y acciones por cada título de WBD, lo que implica una prima del 13% sobre el valor marcado al cierre de la sesión del jueves, incluyendo el pago de 23,25 dólares en efectivo y 4,501 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción común de WBD en circulación al cierre de la transacción.

La adquisición fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD. Además de a la finalización de la separación de Discovery Global, el cierre de la compra está sujeto a las autorizaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que la compra de Warner Bros por parte de Netflix podría enfrentarse a problemas relacionados con las regulaciones antimonopolio ante la elevada cuota de mercado que ostentaría la combinación de las dos compañías.

Trump ha indicado que la operación "tiene que pasar por un proceso" y que ya se verá "qué pasa", aunque ha alegado que es "una gran cuota de mercado" y que "podría ser un problema".

El proceso será supervisado por el departamento de Justicia de EEUU, quien podría considerarlo ilegal si supera una cuota de mercado de streaming del 30%.