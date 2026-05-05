UniCredit abre el periodo de adhesión a su OPA de 35.000 millones sobre Commerzbank

Archivo - FILED - 13 February 2022, Hessen, Frankfurt: The lettering "Commerzbank" and the logo can be seen on a bank branch in Frankfurt. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

UniCredit ha dado comienzo este martes al periodo de aceptación de su oferta de adquisición dirigida a los accionistas de Commerzbank, que valora en casi 35.000 millones de euros al segundo mayor banco de Alemania, del que la entidad italiana ya es el principal accionista con una participación ligeramente inferior al 30%.

Según la documentación publicada este martes por UniCredit, el periodo de aceptación de la propuesta permanecerá abierto desde el 5 de mayo hasta el próximo 16 de junio, aunque se contempla la posibilidad de un plazo adicional de dos semanas, entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2026.

Como se esperaba, la entidad italiana propone una ecuación de canje en su oferta de 0,485 acciones de UniCredit por cada título de Commerzbank, lo que implicaría un precio por acción de unos 31 euros al tomar como referencia el marcado ayer al cierre por el banco transalpino, aunque asciende a 34,3 euros al tener en cuenta la media de los tres últimos meses.

Las acciones de Commerzbank cotizan este martes por encima de 35 dólares, después de acumular una subida de alrededor del 18% desde que el pasado 16 de marzo UniCredit desvelara su intención de presentar una oferta, cuya finalidad subrayó entonces que era superar el 30% de participación en el banco alemán, pero sin llegar a adquirir el control.

"Si no adquirimos el control como resultado de la oferta, el escenario previsto hasta la fecha, el statu quo funciona bien desde nuestro punto de vista", ha defendido, durante una conferencia con analistas, el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, para quien la oferta iniciada este martes es "un mecanismo sensato y pragmático" para sortear la disposición de la ley alemana de adquisiciones que obligaría a realizar una oferta pública de adquisición si la entidad transalpina supera el 30% de Commerzbank.

En el caso hipotético de que UniCredit alcanzara una posición de control en Commerzbank, Orcel ha subrayado que la intención de la entidad sería implementarlo únicamente si los rendimientos superan el coste de capital y, por lo tanto, contribuyen a la trayectoria del plan estratégico del banco.

"Consideramos que ambos escenarios representan una clara victoria para los accionistas de UniCredit, ya que solo pueden mejorar nuestra excelente trayectoria como accionista", ha afirmado.

RESPUESTA DE COMMERZBANK.

La dirección de Commerzbank ha expresado desde el primer momento su rechazo a los planteamientos de la entidad dirigida por Andrea Orcel al considerar que no ofrece ninguna prima a los accionistas de la entidad germana, mientras que el Gobierno alemán, accionista del banco germano con algo más de un 10% del capital social, ha expresado su apoyo a la estrategia de independencia de Commerzbank, advirtiendo de que "una adquisición hostil sería inaceptable", sobre todo teniendo en cuenta que Commerzbank es un banco de relevancia sistémica.

En este sentido, el banco alemán ha respondido este martes que "toma nota" del documento de oferta publicado por UniCredit, que será examinado detenidamente por el consejo de administración y el consejo de supervisión de Commerzbank, subrayando que los términos de la oferta son los ya anunciados el pasado 16 de marzo, con una ecuación de canje de 0,485 nuevas acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que corresponde a un precio aproximado de 31,07 euros en función del precio de ayer.

"El precio de oferta implícito representa, por lo tanto, un descuento del 8,7% con respecto al precio de cierre de las acciones de Commerzbank del día anterior, de 34,02 euros, destaca el banco alemán, que presentará este viernes sus resultados trimestrales junto con una actualización de su estrategia, que incluirá objetivos financieros actualizados hasta 2030.