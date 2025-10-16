Corporate y M&A.- (AMP2) La OPA de BBVA a Sabadell fracasa al obtener el 25,47% de aceptación de las acciones

No alcanza ni el 30% que le daba la posibilidad de lanzar una segunda OPA por todo el capital que no controlase

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha fracasado al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto, según han informado las dos entidades afectadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana, es decir, excluyendo autocartera.

Finalmente, y tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no ha conseguido alcanzar el 50% de aceptación. Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda OPA en efectivo por el capital que no controlase.

En total, ha sido aceptada por 1,27 millones de acciones que representan un total del 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos a voto de Sabadell, calculado este último porcentaje excluyendo la autocartera de Banco de Sabadell.

La notificación a la CNMV detalla que las aceptaciones presentadas a la OPA quedarán ineficaces con efectos inmediatos, corriendo a cargo del oferente los gastos ocasionados por la aceptación. Esto implica que los accionistas de Sabadell que hayan acudido a la OPA seguirán en posesión de sus acciones sin tener ningún impacto.

ESCENARIOS DE LA OPA

Según varios analistas, como Citi o XTB, este era el escenario menos probable. Tampoco estimaban que BBVA fuese a alcanzar más del 50% de aceptación; en cambio, creían que se quedaría entre un 30% y un 50%, lo que habría obligado a BBVA a lanzar una segunda OPA en efectivo, o con alternativa en efectivo, por la totalidad del capital que no controlase y a un precio equitativo.

De hecho, los principales directivos de Banco Sabadell habían sugerido en varias ocasiones a sus accionistas que esperasen a una segunda OPA ante la posibilidad de recibir una mayor contraprestación por sus acciones del banco catalán.

Por su parte, desde BBVA se ha instado durante todo el periodo de aceptación a acudir a la OPA ante la posibilidad de que esa segunda OPA no se produjese.

MINORITARIOS DE SABADELL

La semana pasada, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, apuntaba a la posibilidad de que la OPA fracasara siguiendo la baja aceptación que se estaba registrando entre los accionistas minoritarios.

En concreto, detallaba que el 30% de los accionistas de Sabadell eran minoritarios y tenían depositadas sus acciones en el propio banco catalán. Hasta ese momento había acudido en torno a un 1% y la entidad no esperaba que esta cifra creciese significativamente. Del 10% restante de minoritarios --hasta alcanzar el 40%-- Sabadell no tenía información al tener depositadas esas acciones.

También comentaba que los inversores pasivos, es decir, los fondos indexados, representaban en torno a un 20% del total de capital y que estos harían la mejor estimación posible sobre la evolución de la OPA. En total, el banco catalán creía que acudiría entre un 6% y un 7% de estos accionistas.

Por último, están los inversores institucionales, que tiene el resto del capital: de ellos, el accionista individual mayoritario con el 3,86% del capital, y consejero de Banco Sabadell, David Martínez, anunció a mitad de OPA su intención de acudir a la oferta, mientras que la aseguradora Zurich --socia del banco catalán en el negocio de bancaseguros-- informó de su intención de no aceptarla.

Además, afirmaba González-Bueno que disparidad de opiniones entre el resto de los inversores institucionales, de tal forma que Sabadell le daba a la OPA de BBVA una aceptación de entre el 26% y el 27%.

Ya este pasado lunes, y con el plazo de aceptación cerrado el viernes, 10 de octubre, Banco Sabadell adelantó algunos de los resultados de la OPA: del 30,8% de los accionistas con acciones depositadas en la entidad catalana, solo había acudido el 2,8%, que representan el 1,1% del capital social del banco.

BBVA RETOMA SU SENDA DE DIVIDENDOS

Pocos minutos después de conocerse el resultado, BBVA ha emitido en un comunicado en el que ha anunciado que "retoma de manera acelerada" su plan de distribución.

En concreto, ha anunciado que el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros; y, en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha "una significativa recompra" de acciones adicional.

En la presentación de resultados de julio ya anunció un plan estratégico hasta 2028 que incluía la previsión de retribuir con 36.000 millones de euros a sus accionistas. Además, estima obtener unos beneficios netos de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028.

Este mismo jueves, y poco antes de conocerse el resultado, XTB publicaba un informe donde incluía una revalorización de BBVA de entre el 5% y el 10%, "incluso siendo conservadores", si la OPA fracasaba, como finalmente ha sucedido, puesto que la prima de la operación podría sumarse a sus acciones.

"Esto es porque las acciones del comprador caen cuando se lanza la oferta y las de la empresa comprada suben, cerrándose aproximadamente esa prima inicial. Sin embargo, el proceso se invierte si la OPA no sale adelante", exponía el bróker.

Sin embargo, señalaba que la reputación del presidente de BBVA, Carlos Torres, "podría verse dañada" frente a sus accionistas por "la cantidad de recursos destinados para finalmente no tener éxito, además de sus continúas declaraciones del éxito del proceso".

REACCIONES A LA OPA

A los pocos minutos de conocer el fracaso de la OPA también se han producido diferentes reacciones por parte de políticos y del Gobierno. Por un lado, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha transmitido su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell y ha destacado la "impecable" actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador lla, considera que el desenlace de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell confirma la necesidad de tener un sistema bancario "adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", mientras que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado su satisfacción y ha sentenciado que "el intento de acabar con el sistema bancario" catalán ha fracasado.

Las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball también han mostrado su satisfacción por el fracaso de la OPA. Según Pimec, la oferta "habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria, especialmente para las pymes", mientras que Foment ha defendido la necesidad de Cataluña de contar con un polo financiero como es Banco Sabadell.