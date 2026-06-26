Corporate y M&A.- (AMP)La CNMV identifica "áreas de mejora" en la Ley de OPAs y adelanta contactos con Economía para su reforma

Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. - APIE

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha señalado este viernes que el regulador ha identificado en el actual Real Decreto de 2007 sobre las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) en España "áreas de mejora" y ha adelantado contactos con el Ministerio de Economía --entidad competente-- para su revisión.

"Que acabara la OPA --entre BBVA y Sabadell-- es una buena razón para acometer una revisión del Real Decreto que, aunque ha cumplido su papel durante 20 años, se han identificado áreas de mejora", ha detallado San Basilio durante su intervención en el seminario que realiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

En este sentido, el representante del regulador bursátil ha explicado que muchas de las ideas que tienen desde la institución "no están en el tintero", sino que han sido trasladadas a la cartera liderada por Arcadi España.

"Nosotros estamos en contacto con ellos y tenemos algunas ideas para desarrollar esas líneas. Son conscientes de las cuestiones en las que el Real Decreto ha tenido que ser interpretado tanto en un sentido o en otro y vemos que sería bueno que fuera más claro. Además de las cuestiones más generales, algunas áreas son directamente erróneas", ha especificado el mandatario.

Al mismo tiempo, el máximo responsable de la CNMV ha detallado que ya han compartido sus "preocupaciones que se pueden mejorar" con el Tesoro Público, presente en el Consejo de la CNMV. No obstante, San Basilio ha reconocido que no hay "urgencia" por revisar la Ley de OPAs, y ha especificado que sería bueno hacerlo a su "debido momento".

'IBEX 50'

Por otro lado, el directivo ha reconocido que sería favorable contar con un mayor número de empresas en el índice nacional. "Sería bueno que hubiese más empresas, que pudiéramos tener un Ibex 50 con firmas de liquidez", ha corroborado.

En este sentido, el dirigente ha aseverado que contar con bancos "muy sólidos" en crecimiento y con "buena valoración y perspectivas" es algo "muy positivo" para la economía española. Sin embargo, ha criticado la concentración del selectivo, especialmente de parte de las entidades financieras, que pesan alrededor de un 40% en el selectivo por ponderación: "Es cierto que la Bolsa está concentrada, no solo en bancos sino en número, y nos parece que debería ser más de valores".

Por ello, el presidente ha hecho un llamamiento a que más empresas salgan a Bolsa y a que las grandes puedan entrar a formar parte de los índices, para que sean "más diversificados, que siempre es positivo".

Al respecto, el dirigente ha avanzado que tanto las Ofertas Públicas de Venta (OPV) como las Ofertas Públicas de Suscripción (OPS) se producen a "cuentagotas". "Estamos trabajando con nuevas salidas que podrían producirse entes o después del verano. Y aunque es cierto que hay una reactivación, es una de las asignaturas pendientes en España. Hay que recuperar el atractivo para que las empresas quieran salir a bolsa aquí y en Europa en lugar de en Estados Unidos", ha corroborado San Basilio.

Con todo, el mandatario ha expuesto que los beneficios de la bolsa se producen también a largo plazo y no solo en el momento de la salida. "Por ejemplo, las ampliaciones de capital adicionales que se requieran se consiguen de manera más sencilla si estás dentro de la Bolsa que si estás fuera", ha asegurado.

FIN DEL PERIODO TRANSITORIO 'MICA'

En cuanto al fin del periodo transitorio para obtener la licencia europea de Mercados de Criptoactivos (MiCA) --que concluye el día 1 de julio--, el directivo ha aclarado que "no va a haber excepciones ni prorrogas" para su tramitación. Del mismo modo, ha mostrado su "preocupación" con las entidades que no cuenten con la autorización y ha apuntado que ya existen contactos con estas para acompañar en el cese de su actividad de la manera "más ordenada posible".

"Los que no estén inscritos no pueden ni captar nuevos clientes, ni hacer operaciones de comercialización o marketing. Tendrán que hablar con sus clientes y trasladarles su plan de resolución ordenada de sus actividades, de modo que expliquen como piensan transferir sus posiciones a otras entidades", ha admitido San Basilio.

En esta línea, el representante de la CNMV ha defendido que hay que asegurarse de que los clientes "no pierdan sus derechos", pero que sean conscientes de que "no pueden operar" con estas entidades no autorizadas ya que "no se van a beneficiar de las protecciones que ofrece MICA".

En cifras, el dirigente ha garantizado que la intención de la CNMV es llegar al final de periodo --la semana que viene-- con 14 empresas autorizadas y con otras 6 entidades de crédito que han notificado su interés de participar. "Tendríamos 20 entidades que han recibido la licencia por parte de la CNMV", ha definido.

No obstante, San Basilio ha justificado que sigue habiendo entre 15 y 20 expedientes pendientes de autorización, aunque ha adelantado que "muchos de ellos no lo van a conseguir", puesto que la información que han facilitado o "no es suficiente" o el modelo de negocio "no encaja o hay sospechas de blanqueo".

"Habrá una primera tanda de aprobación y luego cierto goteo en los meses de julio, agosto y setiembre. Por que sí que es verdad que hay algunas que están muy avanzadas y podrán alcanzar el visto bueno en el corto plazo", ha concluido San Basilio.